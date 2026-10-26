Bakır fiyatları, yapay zeka hisselerindeki satışların risk iştahını azaltması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmasıyla pazartesi günü geriledi. Londra Metal Borsası'nda geçen haftaki kayıplarını sürdüren bakırda düşüş yüzde 0,6'ya ulaştı. Şanghay saatiyle 11.37 itibarıyla bakırın ton fiyatı 14.247,50 dolara geriledi. Diğer metallerden alüminyum yüzde 0,4, nikel ise yüzde 0,9 değer kaybetti. FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ BASKI YARATIYOR Yüksek enerji fiyatları ve faizlerin artabileceği beklentisi de piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalarda Fed'in çarşamba günü faiz artırma olasılığı yaklaşık yüzde 10 olarak fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı olasılığına ilişkin fiyatlama ise yüzde 70'in üzerinde bulunuyor. Yüksek faizler, ekonomik büyümeyi ve emtia talebini olumsuz etkileyebiliyor. YANGSHAN PRİMİ SERİNİN ZİRVESİNDE Buna karşılık Çin'de azalan yerli üretim ve ABD'nin olası gümrük vergileri öncesinde bakırın ABD'ye yönelmesi, arzı sıkı tutuyor. İthal bakıra yönelik talebin göstergelerinden Yangshan primi, 2017'de başlayan veri serisinin en yüksek seviyesine çıktı.

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