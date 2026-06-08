Piyasalardaki kırılgan ruh halini gözler önüne seren bu sert satış dalgasını tetikleyen iki ana unsur oldu: Çip üreticisi Broadcom'un geçen hafta açıkladığı hayal kırıklığı yaratan beklentileri ve cuma günü ABD'den gelen, yatırımcıların bu yıl bir faiz artırımını fiyatlamasına yol açan şaşırtıcı derecede güçlü istihdam raporu.

ASYA BORSALARINDA KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR

Bu yıl dünyanın en iyi performans gösteren piyasası olan Güney Kore'nin çip ağırlıklı KOSPI endeksi, %5'lik kayıpla Asya'daki düşüşlere öncülük etti. Gösterge endeks, geçen haftaki rekor seviyesinden %13 gerilemiş durumda.

Japonya'nın Nikkei endeksi, bilgisayar çipi üretim tedarik zincirindeki popüler hisselerin en büyük kayıpları yaşamasıyla neredeyse %4 düşerken, Tayvan gösterge endeksi %3,9 değer kaybetti.

Cuma günü yaşanan sert satışların ardından Nasdaq vadeli işlemleri toparlanma çabası içindeyken, Avrupa vadeli işlemleri %1 düştü. Nasdaq, cuma günü %4,2 değer kaybetmişti.

Singapur'daki Lucerne Asset Management Yatırım Başkanı Marc Velan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu hareket, uzun vadeli yapay zeka hikayesinin yeniden değerlendirilmesinden ziyade, daha çok bir pozisyonlanma ve ivme çözülmesi gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.

Velan sözlerine şöyle devam etti:

"Koreli teknoloji şirketleri küresel çapta en güçlü performans gösterenler arasındaydı ve yatırımcıların portföylerinde yoğun bir şekilde bulunuyordu. Bu nedenle istihdam raporunun ardından faiz beklentileri değiştiğinde doğal bir likidite kaynağı haline geldiler."

Tahvil piyasasında ise cuma günü 11 baz puandan fazla artan 2 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri, pazartesi günü 1,6 baz puan daha yükselerek %4,1782'ye ulaştı.

BNY Makro Piyasa Stratejisi Başkanı Bob Savage, "Yapay zekanın her şeyi yönlendirdiği anlatısı geçen hafta yıprandı," dedi. "Bunun dokuz haftalık hisse senedi rallisinde sağlıklı bir duraklama mı yoksa bir tepe noktası mı olduğu temel soru olmaya devam ediyor. SpaceX ve Anthropic'in halka arzlarına (IPO) odaklanılması da bu duraklamanın bir parçası; yeni piyasa değerlerine yer mi açılacak yoksa değerlemeler yeniden mi düşünülecek göreceğiz."

GÖZLER ENFLASYON VE MERKEZ BANKALARINDA

Orta Doğu'daki durum da hassasiyetini koruyor. İsrail'in İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedefleri vurduğunu açıklamasının ardından pazartesi günü Brent ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık %3,5 artışla varil başına 96,45 dolara yükseldi.

Önümüzdeki haftanın ana gündem maddesi, perşembe günü fiyatlanması ve cuma günü işleme açılması beklenen dev SpaceX halka arzı olacak. Ancak çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri ile Kanada ve Avrupa'daki merkez bankası toplantılarıyla birlikte enflasyon da piyasaların odağında yer alacak.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin, geçen hafta yüzde 16 civarında düşerek 2022'nin sonlarında kripto borsası FTX'in çöküşünden bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Lider kripto para birimi pazartesi günü 63.000 dolar sınırının hemen altında işlem görüyordu.

SpaceX'in borsaya girişini önümüzdeki aylarda Anthropic ve OpenAI'den gelecek diğer büyük halka arzların izlemesi bekleniyor. Aracı kurumlar, bu halka arzların piyasadan devasa miktarda para çekeceği ve diğer varlıklarda düşüşe yol açabileceği konusunda endişeli.

Singapur'daki Vantage Point Asset Management CIO'su Nick Ferres, "Piyasa düzeni, ılımlı enflasyon ve faiz indirimlerinden potansiyel bir 'aşırı ısınmaya' doğru kaymış olabilir. Bu durum da daha yüksek Hazine tahvili getirilerine, kısa vadeli faiz oranlarında daha yüksek bir seyre ve daha sıkı likiditeye zemin hazırlıyor," değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan OPEC+, pazar günü aldığı kararla petrol üretim hedeflerinde son dört ay içindeki dördüncü artışa gittiğini duyurdu.

Döviz piyasalarında ise dolar gücünü koruyarak 160 yenin üzerinde tutundu ve Avustralya dolarını 0,7055 seviyesine itti. Euro ise 1,1531 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izledi.