Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojisi ile birlikte AI modelleri için işlemci gücü kiralayan "neocloud" şirketleri, borç piyasalarında artık eski iştahı bulamıyor. Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda bu alandaki 200'den fazla şirketin büyük bölümünün finansmana erişemediğini belirterek "Çoğu hayatta kalamayacak" uyarısında bulundu. Pazar araştırma şirketi ABI Research de neocloud pazarının 2027'de konsolidasyona gideceğini, yalnızca kendi enerji altyapısıyla desteklenen uzman oyuncuların ayakta kalma şansı bulunduğunu söyledi.

Para musluğu kısılıyor

Musk'a göre krizin göbeğinde nakit akışı sorunu var. Borç veren kurumlar, yapay zeka veri merkezleri dışında düzenli ve güçlü geliri olmayan şirketlere son haftalarda kredi musluğunu neredeyse tamamen kapattı.

26 Ekim 2026'da IT Pro'ya da yansıyan değerlendirmelerinde Musk, finansman kesintisi nedeniyle yarım kalan veri merkezlerinde atıl işlemci gücü yığılacağını savundu. Kredi piyasalarındaki bu ani fren, milyarlarca dolarlık altyapı projelerini doğrudan vuruyor.

Finansman endişesi hisse senetlerinde sert satışları tetikledi. Dünyanın en büyük neocloud sağlayıcısı CoreWeave'in hisseleri sadece bir ayda yüzde 38, son bir yılda ise yüzde 60 eridi. Musk'ın çıkışı sonrasında sektörün diğer iki önemli ismi Nebius ve Iren hisselerinde de kayıplar derinleşti.

Gartner: Çipler eskimeden maliyet çıkmayacak

Araştırma kuruluşu Gartner ise tabloya donanım ömrü ve amortisman dengesi üzerinden yaklaşıyor. Kuruluşa göre yapay zeka odaklı altyapıya akıtılan devasa sermaye, şirketlerin mevcut nesil çipler eskimeden yatırımlarını geri kazanmasına yetmeyecek. Gartner bu hesapla 2030'a kadar neocloud sağlayıcılarının yüzde 80'inin bağımsız faaliyetini sürdüremeyeceğini öngörüyor.

Forrester ise yapay zeka odaklı bulut sektöründeki birleşme dalgasının, mali yapısı zayıflayan en az üç neocloud şirketini yutacağını tahmin ediyor. Yatırımcı Chamath Palihapitiya da 2027'nin oldukça çalkantılı geçeceğine dikkat çekerek, kötü yatırımların eleneceği ve pazarın birkaç büyük oyuncu etrafında toplanacağı bir birleşme yılı yaşanacağını ifade etti.

Kimler ayakta kalacak?

Krizden sağ çıkacak şirketleri ayıran temel fark, yapay zeka dışında da nakit üretebilmeleri. Musk bu ayrımı kendi şirketi SpaceX örneğiyle anlattı. SpaceX'in Nvidia işlemcileri için 40 milyar dolarlık borç bulabildiğini hatırlatan Musk, kredi verenlerin şirketin yatırım yapılabilir notunun yanı sıra Starlink ve roket fırlatma gelirlerine güvendiğini söyledi.

ABI Research cephesinde ise belirleyici unsur enerji kapasitesi. Küresel veri merkezi elektrik tüketiminin 2030'a kadar 940 terawatt-saate, yani 2025 seviyesinin yaklaşık 2,5 katına ulaşması bekleniyor.

Sektör küçülmüyor, eleniyor

Yaşanacak eleme dalgası yapay zeka altyapısına yönelik talebin düşeceği anlamına gelmiyor. ABI Research verilerine göre küresel neocloud veri merkezi sayısının 2026'daki 696 seviyesinden 2035'te 2 bin 247'ye çıkması bekleniyor. Pazardaki asıl dönüşüm, talep daralmasından ziyade borç yükü altındaki küçük oyuncuların elenerek sermayesi güçlü devlerin etrafında yeni bir düzen kurulmasıyla yaşanacak.

Neocloud nedir?

Neocloud ("yeni nesil bulut"), yalnızca yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri için sıfırdan tasarlanmış, GPU odaklı bulut altyapısı sağlayıcılarını tanımlayan bir terimdir.

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure veya Google Cloud gibi genel amaçlı yani hiper ölçekli bulut devlerinin aksine neocloud şirketleri; web barındırma, kurumsal veritabanı, e-posta veya kimlik yönetimi gibi yüzlerce yan hizmet sunmaz. Bu şirketlerin tek odak noktaları ise büyük ölçekli yapay zeka modellerinin eğitimi ve çıkarımı (inference) için gereken ham işlem gücünü en yüksek hız ve verimlilikle kiralamaktır.