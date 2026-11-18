Yapay zekâ kullanımının hukuk alanında yol açabileceği sorunlara bir yenisi eklendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) sunulan bir dilekçede, yapay zekâ tarafından üretilmiş gerçekte var olmayan mahkeme kararları ve sahte içtihatların kullanıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından Rumen avukat hakkında iki yıl süreyle mesleki kısıtlama kararı verildi.

SAHTE MAHKEME KARARLARI DİLEKÇEDE YER ALDI

AİHM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahkemenin ilgili dairesi, Rumen avukatın sunduğu dilekçeyi incelerken gerçek olmayan içtihatlara ve mevcut mahkeme kararlarında bulunmayan paragraf ve ifadelere rastladı.

Yapılan değerlendirmede avukatın, dilekçesinde kullandığı hukuki kaynakları yeterince doğrulamadığını kabul ettiği belirtildi. Söz konusu hatalı alıntıların, Mahkemenin dilekçede yer alan iddiaları tek tek kontrol etmek için gereğinden fazla zaman harcamasına neden olduğu ifade edildi.

Bunun üzerine ilgili daire, AİHM Başkanı Mattias Guyomar’a başvurarak avukatın iki yıl boyunca Mahkeme önünde müvekkillerini temsil etmesinin yasaklanmasını talep etti.

13 KASIM'DA İKİ YILLIK YASAK KARARI

AİHM Başkanı Mattias Guyomar, 13 Kasım'da aldığı kararla ilgili dairenin talebini kabul etti. Böylece Rumen avukatın iki yıl boyunca AİHM'de herhangi bir müvekkili temsil etmesi veya müvekkillerine hukuki yardım sağlaması yasaklandı.

Avukat ise savunmasında, dilekçedeki değerlendirmelerini hazırlarken yapay zekâdan yararlandığını kabul etti. Gerçek olmayan karar ve içtihatların kullanılmasını ise hatalı alıntılar olarak nitelendirdi.

AİHM İÇ TÜZÜĞÜ'NÜN 44D MADDESİ UYGULANDI

Kararın hukuki dayanağını AİHM İç Tüzüğü'nün 44D maddesi oluşturdu. Söz konusu madde, istisnai durumlarda Mahkeme başkanına bir avukatın Mahkeme önünde tarafları temsil etmesini veya onlara hukuki yardım sunmasını yasaklama yetkisi veriyor.

Yaşanan olay, yapay zekâ tarafından oluşturulan hukuki bilgilerin doğrulanmadan kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı.