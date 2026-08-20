Yapay zeka sistemleri, özellikle rutin ve düşük katma değerli görevleri üstlenerek iş süreçlerini hızlandırmaya devam ediyor. Ancak insan muhakemesi, empati, fiziksel beceri, gerçek dünyada anlık karar verme ve teknoloji yönetimi gerektiren alanlarda çalışanlara duyulan ihtiyaç geçerliliğini koruyor.

İngiliz medyasından The Telegraph tarafından sektör uzmanlarının görüşleriyle hazırlanan listede, yapay zekayı bir tehdit olarak değil, kendi süreçlerini destekleyen bir yardımcı araç olarak kullanarak varlığını sürdürecek 10 meslek yer aldı.

YAPAY ZEKANIN YOK EDEMEYECEĞİ 10 MESLEK

1. Siber Güvenlik Danışmanı

Yapay zeka destekli dolandırıcılık ve siber saldırıların artması, bu alandaki uzman ihtiyacını yükseltiyor. İngiltere'de giriş seviyesindeki siber güvenlik danışmanı maaşlarının 25 bin ile 40 bin sterlin arasında değiştiği; deneyimli güvenlik mimarları ve bilgi güvenliği yöneticilerinin yıllık kazancının ise 80 bin ile 100 bin sterlinin üzerine çıkabildiği belirtiliyor.

2. Öğretmen

Yapay zekanın; ders planı hazırlama, ödev değerlendirme ve öğrencilere geri bildirim sağlama gibi idari süreçlerde öğretmenlere destek verebileceği vurgulanıyor.

3. Paramedik

Acil sağlık hizmetlerinde çalışan paramediklerin masa başından uzakta ve anlık kararlar gerektiren koşullarda görev yapması nedeniyle mesleğin tamamen ortadan kalkması beklenmiyor. Yapay zekanın sevk, planlama ve hasta bilgilerine erişim gibi konularda işleri kolaylaştıracağı ifade ediliyor.

4. Doktor ve Aile Hekimi

Yapay zekanın, doktorların üzerindeki idari yükü azaltarak teşhis süreçlerinde ve tıbbi kayıtların tutulmasında destek sağladığı aktarılıyor.

5. MR Yöneticisi

Teknolojinin tıbbi görüntülerin analizini ve MR taramalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

6. Teknoloji Ürün Yöneticisi

Yazılım ekipleri ile müşteriler ve satış ekipleri arasında köprü görevi gören ürün yöneticiliği sürecinde; hangi özelliklerin geliştirileceğine karar verme ve kullanıcı deneyimi oluşturma konusunda insan sezgisinin önemini koruduğu kaydediliyor.

7. Yapay Zeka Eğitmeni

Şirketlerin ve çalışanların yapay zeka araçlarını doğru kullanmayı öğrenmesiyle birlikte bu alandaki eğitmenlere olan talebin artması bekleniyor.

Hazırlanan raporda yapay zekaya rağmen varlığını sürdüreceği öngörülen diğer 3 meslek ise şu şekilde sıralandı:

8. Anestezi uzmanı

9. Sosyal medya ve içerik yöneticisi

10. Makine mühendisi