Özellikle gelişmekte olan ülkelerde internetten serbest zamanlı (freelance) çalışan binlerce dijital emekçi için yapay zekâ tam anlamıyla bir yıkıma dönüştü. Yıllardır yüksek eğitimli gençlerin en büyük gelir kalemi olan çevrim içi içerik ve ödev üretimi, OpenAI'ın geliştirdiği üretken yapay zekâ sistemleri karşısında bıçak gibi kesildi.

DEV SEKTÖR BİR GECEDE ÇÖKTÜ

Hikaye, ucuz ve yüksek hızlı internetin yaygınlaşmasıyla başladı. Üniversite mezunu genç işsizlerin yoğun olduğu bölgede, yurt dışındaki öğrenciler için akademik metin ve ödev hazırlama sektörü devasa bir pazara dönüştü. Parça başına 40 ila 70 dolar kazandıran ve devlet desteğini dahi arkasına alan bu alan, binlerce gencin hayatını kurtaran bir geçim kapısı haline gelmişti. Sadece tek bir şehirde 40 bine yakın kişinin bu sistemden düzenli gelir sağladığı belirtiliyordu.

40 BİN GENÇ İŞSİZ KALDI

ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle öğrenciler saniyeler içinde ücretsiz metin üretebilme imkanına kavuşunca gölge yazarlara olan talep anında dibe vurdu. Ancak yapay zekânın neden olduğu felaket sadece yazarlıkla sınırlı kalmadı; veri ses dönüştürme (transkripsiyon) ve içerik moderatörlüğü gibi yüz binlerce kişinin sığındığı dijital ekmek kapıları da tek tek kapandı.

DAHA BÜYÜK İSTİHDAM KRİZİ YOLDA

Uzmanlar ve işini kaybeden çalışanlar, yaşanan bu durumun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu hatırlattı. Yapay zekânın küresel çapta çok daha büyük bir istihdam krizine yol açacağını belirten araştırmacılar, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yapay zeka yakın zamanda bankacıları, muhasebecileri ve masa başı çalışan tüm meslek gruplarını da yok edeceği belirtildi.