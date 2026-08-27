Küresel pazarlarda rekabet eden şirketler için artık yalnızca kaliteli ürün ve hizmet sunmak yeterli olmuyor.

Markaların farklı ülkelerdeki tüketicilerle doğru iletişim kurması, içeriklerini yerel beklentilere göre uyarlaması ve kültürel farklılıkları dikkate alması, uluslararası büyümenin temel unsurları arasında gösteriliyor.

Yapay zeka destekli dil teknolojileri ise şirketlerin küresel iletişim stratejilerinde yeni bir dönemi başlatıyor.

Dil teknolojileri alanında geliştirdiği yapay zeka destekli çözümlerle şirketlerin farklı pazarlarda daha etkin iletişim kurmasına yardımcı olan Ollang’ın Kurucu ve CEO’su Ebru Yıldırım Gül, yapay zekanın şirketlerin küresel büyüme süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Bugün bir şirketin uluslararası pazarlarda başarılı olabilmesi için yalnızca ürününü çevirmesi yeterli değil; o ürünün doğru kültürde, doğru mesajla ve doğru deneyimle sunulması gerekiyor. Yapay zeka destekli dil teknolojileri, şirketlerin farklı coğrafyalardaki müşterileriyle daha hızlı ve etkili bağ kurmasını sağlayarak küresel büyümenin önündeki iletişim bariyerlerini azaltıyor” diye ifade ediyor.

Bugüne kadar çok sayıda uluslararası iletişim süreçlerinde deneyimi bulunan Gül; 26'dan fazla ülkede bakanlar, belediye başkanları ve üst düzey yöneticiler için simultane çeviri hizmetleri verdi. Aynı zamanda, büyük şirketlerin çok dilli CRM ve yerelleştirme operasyonlarına danışmanlık yapan Gül, Fortune 500 şirketlerinin internet siteleri ile pazarlama içeriklerinin farklı pazarlara uyarlanması süreçlerinde de görev aldı.

Bugün ise bu deneyimini yapay zeka destekli dil teknolojileri alanına taşıyan Gül, şirketlerin küresel büyüme süreçlerinde iletişimin rolünün yeniden tanımlandığını belirtiyor.

Yapay zeka, şirketlerin küresel iletişim stratejilerini değiştiriyor

Şirketlerin farklı pazarlara açılırken karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin dil ve kültürel uyum olduğunu belirten Gül, yapay zeka destekli çözümlerin bu süreçte önemli avantajlar sunduğunu ifade ediyor.

Geleneksel çeviri süreçlerinin ötesine geçen yeni nesil teknolojilerin; içerik üretimi, müşteri iletişimi, altyazı, dublaj ve pazarlama materyallerinin yerelleştirilmesi gibi alanlarda şirketlere hız ve ölçek kazandırdığını belirten Gül, küresel büyümenin yalnızca bir ürünü farklı dillere çevirmekle mümkün olmadığını vurguluyor.

Uzmanlara göre, şirketlerin yeni pazarlarda başarılı olabilmesi için içeriklerin yalnızca dilsel olarak değil, kültürel olarak da doğru şekilde uyarlanması gerekiyor.

Bir ürün yalnızca tek bir dil konuşuyorsa tek bir pazarda sıkışıp kalır. Yurt dışındaki müşteriler sizi anlayamıyorsa sizi keşfedemez; markanız yabancı hissediyorsa size güvenmez.

Bulunamıyorsanız büyüyemezsiniz” değerlendirmesinde bulunan Ebru Yıldırım Gül’ün teknoloji ve girişimcilik alanındaki çalışmaları, uluslararası platformlarda da karşılık buldu.

Daha önce, kurucusu olduğu şirket, Webby Awards People's Voice ödülüne layık görüldü.