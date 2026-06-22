Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talep, teknoloji sektöründeki üretim maliyetlerini doğrudan artırmaya başladı.

Veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için üretilen gelişmiş çip ve bellek birimlerinde yaşanan tedarik sıkışıklığı, son kullanıcının satın aldığı elektronik ürünlerin fiyat etiketlerini değiştirmeye hazırlanıyor.

Başta akıllı telefonlar olmak üzere bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu pazarında yeni bir maliyet artışı dönemi bekleniyor.

Üretim maliyetlerindeki bu yükseliş, küresel teknoloji devlerinin açıklamalarına da yansıdı:

Apple CEO'su Tim Cook, cihazlarda kullanılan bellek ve depolama çiplerine yönelik talebin çok hızlı arttığını, bu durumun kritik bileşenler üzerinde arz baskısı yarattığını açıkladı. Bu açıklama, yeni nesil akıllı özelliklere sahip iPhone modellerinin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkabileceği beklentisini güçlendirdi.

Microsoft'un donanım ve oyun birimi yetkilileri, son yıllarda konsol bileşenlerinin ve depolama teknolojilerinin ciddi oranda pahalandığını, donanım tarafında bütçe yönetiminin giderek zorlaştığını belirtiyor.

Dell gibi küresel teknoloji devleri de çip maliyetlerindeki yükselişin üretim süreçlerini doğrudan etkilediğini doğruladı. Yapay zeka destekli yeni nesil bilgisayarlar, bu bileşen krizinden en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN YANSIYACAK?

Yaşanan küresel çip ve bellek krizi resmi makamların da gündemine taşınırken, üretici şirketler henüz kesinleşmiş yeni fiyat listelerini yayımlamadı.

Sektör analistleri, sonbahar döneminde yapılacak yeni ürün lansmanları ve stok yenileme süreçleriyle birlikte, biriken maliyet artışlarının etiketlere net bir şekilde yansıyacağını öngörüyor.