Geçmişten bugüne kadar olan tüm depremlerin kayıtlarını, fay hatlarındaki yıllık kayma miktarını ve yer kabuğundaki stres birikimini inceleyen yapay zekâ algoritmaları, Türkiye’deki en tehlikeli fay hattını ve beklenen büyük depremi açıkladı. Yapılan son simülasyon sonuçlarını değerlendirerek nokta atışı konum veren yapay zeka, felaketin olası boyutunu ortaya çıkardı.

YAPAY ZEKA NOKTA ATIŞI KONUM VERDİ

Türkiye’de gerilim transferi ve sismik boşluk analizlerini değerlendiren yapay zeka, kırılma olasılığı en yüksek ve en tehlikeli fay olarak Yedisu Fay Segmenti (Bingöl) ve Marmara Ereğlisi-Silivri hattına dikkat çekti. Kilitlenmenin maksimum seviyeye ulaştığını belirten yapay zeka, algoritmaların simüle ettiği korkutan senaryoyu açıkladı. Yapay zeka, bu hatlarda meydana gelebilecek tek parçalı bir kırılmanın 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında devasa bir deprem üretebileceğini belirtildi.

YER KABUĞU HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Sadece klasik tahmin yöntemlerinde bulunmayan ve uydu verilerinden (GPS) elde edilen santimetrelik kabuk hareketlerini ve derinlikteki mikro sarsıntıları eş zamanlı inceleyen yapay zeka, özellikle 250 yılı aşkın büyük deprem üretmeyen Yedisu segmenti ile Marmara'daki kilitli fay boyutuna da dikkat çekti. Bu bölgede yaşanacak bir depremin üreteceği enerjinin yıkıcı bir potansiyele sahip olduğu vurgulanırken, Jeologlar ve veri bilimciler, yapay zekanın sunduğu bu nokta atışı risk ve büyüklük analizlerinin erken uyarı sistemleri açısından hayati rol oynayacağının altını çizdi.