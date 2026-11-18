ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bilgisayar korsanlarının yapay zeka destekli ARTEX aracıyla siber saldırılarda önemli ölçüde hız kazandığını açıkladı. FBI yetkilileri, aracın ilk hedeflemeden ayrıcalıklı erişim elde edilmesine kadar geçen sızma sürecini üç saatin altına indirebildiğini belirtti.

Kurum, siber suçluların ve devlet destekli bilgisayar korsanlarının, dünya genelindeki kuruluşlara yönelik saldırıları otonomlaştırmak için yapay zeka destekli bir sızma testi aracı olan ARTEX'i kullandığını bildirdi.

TEDARİK ZİNCİRİ SALDIRISINDA KULLANILDI

FBI'ın 13 sayfalık açıklamasına göre ARTEX, ekim ayında ConnectWise tedarik zinciri saldırısında kullanıldı. Microsoft 365 müşteri ortamlarını açığa çıkaran saldırı, 2 bin 250'den fazla alt kullanıcı ortamına yönelik kimlik doğrulama girişimlerini içeriyordu.

Açıklamada, Güney Koreli bir finans kurumuna yönelik siber saldırıya da dikkat çekildi. Bu saldırıda yaklaşık 67 bin kişinin kişisel bilgilerinin ifşa edildiği bildirildi. FBI yetkilileri, söz konusu saldırıda hangi ortamların ihlal edildiğini ise açıklamadı.

EN AZ AĞUSTOSTAN BERİ KULLANILIYOR

FBI, bilgisayar korsanlarının en az Ağustos 2026'dan bu yana ARTEX'i finansal hizmetler, devlet kurumları, teknoloji, savunma, yarı iletkenler, enerji, sağlık, üretim, telekomünikasyon ve hukuk dahil birçok sektörde kullandığını kaydetti.

Kurum, özellikle internete açık uygulamalar, self-servis portallar, bulut altyapısı ve ortak tedarikçi sistemleri işleten kuruluşlara çağrı yaptı. Bu kuruluşların, ARTEX destekli saldırıların olasılığını ve etkisini azaltmak için açıklamanın önlemler bölümündeki önerileri uygulaması istendi.