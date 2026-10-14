Yapay zeka devi OpenAI, şirketin yöneticilerinin kritik toplantılar yaptığı konferans odalarından birinde gizli bir dinleme cihazı yerleştirdiğini tespit etti.

Küçük bir çantanın içine konularak odaya saklanan dinleme cihazının amacının, şirketin gizli bilgilerine ulaşmaktı.

Dinleme cihazını gizleyen çalışan ise ortaya çıktı. OpenAI, Suudi Arabistan asıllı 'ajan' çalışanı işten çıkararak durumu Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bildirdi.

Federal savcılar tarafından Abdulrahman Alfozan olarak açıklanan çalışan, şirketin dinleme cihazını fark etmesinden yaklaşık bir hafta sonra, 9 Ekim tarihinde tutuklandı.

TELEVİZYONUN ARKASINA SAKLAMIŞ

Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Başsavcılığı bünyesindeki savcılar, Alfozan'ın şirket yöneticilerinin konuşmalarını gizlice kaydetmek ve gizli bilgileri ele geçirmek amacıyla elektronik bir cihaz kullanmakla suçlandığını bildirdi.

Yetkililer, kayıt cihazının OpenAI'ın San Francisco ofisindeki bir televizyonun arkasında bulunan USB bağlantı noktasına takılmasının ardından tespit edildiğini aktardı.

Savcılık verilerine göre Alfozan, gizli cihazın bulunduğu televizyonun arkasına bakarken OpenAI tarafından yerleştirilen bir güvenlik kamerası aracılığıyla görüntülendi.

OpenAI Sözcüsü Nate Evans, söz konusu çalışanın şirkette Temmuz 2025'te göreve başladığını ve ürün ekibinde yer aldığını teyit etti.

OpenAI, X platformunda paylaştığı açıklamada, incelenen "gelişmiş" aygıtın niteliğini çözebilmek için şirket içi yapay zeka modellerinden yararlandığını ifade etti.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DİNLEME CİHAZI

Şirket yaptığı açıklamada, donanımın "gelişmiş şifreleme, ses izleme kabiliyetleri ve izlenmeyi engellemek amacıyla tasarlanmış bir veri aktarım mekanizması" içerdiğini bildirdi.

Ancak bu cihazın piyasadaki diğer ses kayıt cihazlarından teknik anlamda ne ölçüde farklı olduğu netleşmedi.

OpenAI, X platformundaki açıklamasında ayrıca, "Şu an itibarıyla bu kişinin model ağırlıklarına, kaynak koduna veya müşteri verilerine uygunsuz şekilde eriştiğine ya da bunları dışarı sızdırdığına dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır" ifadesine yer verdi.

Casusluk Şüphesine Karşı 5 Yıl Hapis İstemi Kayıt cihazının tam olarak hangi amaca hizmet ettiği henüz kesinlik kazanmazken, FBI Direktörü Kash Patel planın "şirketin yapay zeka teknolojisine ilişkin hassas iletişimleri ele geçirmek" olduğunu belirtti.

Suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Alfozan'a ya da avukatına ulaşılamadı.