Rock’n roll’un efsane ismi Elvis Presley’nin müzik eserleri, yapay zeka dünyasında yeni bir telif hakkı tartışmasını beraberinde getirdi. Presley’nin eserlerinin hak sahipleri, Claude adlı yapay zeka sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic’e karşı ABD’de dava açarak 41 milyon doların üzerinde tazminat talep etti.

274 ŞARKININ İZİNSİZ KULLANILDIĞI İDDİASI

The New York Times’ın haberine göre, California’da açılan davada Elvis Presley’ye ait 274 şarkının telif haklarının ihlal edildiği öne sürüldü. Hak sahipleri, eserlerin izin alınmadan yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanıldığını iddia ediyor.

Davacılar, telif hakkı ihlaline konu olduğu belirtilen her bir şarkı için 150 bin dolar tazminat talep ediyor. İddialar arasında sanatçının “All Shook Up”, “Can’t Help Falling in Love” ve “Return to Sender” adlı parçaları da bulunuyor.

TELİF HAKKI BİLGİLERİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Dava açan grup arasında lisanslama şirketi Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, çeşitli vakıflar ve en az bir bireysel hak sahibi yer alıyor. Davacılar, Anthropic’i müzik eserlerini korumaya yönelik önlemleri aşmakla suçlarken telif hakkı yönetimi bilgilerinin kaldırıldığını veya değiştirildiğini de ileri sürüyor.

ANTHROPIC İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Anthropic ise iddiaları kabul etmediğini ve davaya karşı kendisini savunacağını açıkladı.

Şirketin geliştirdiği Claude, metin üretimi, analiz ve kodlama gibi farklı görevlerde kullanılan bir yapay zeka modeli ailesi olarak biliniyor. Telif hakkıyla korunan eserlerin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılması, teknoloji şirketleri ile içerik üreticileri ve hak sahipleri arasında dünya genelinde hukuki tartışmalara yol açıyor.