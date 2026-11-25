Wall Street’te başlayan satış dalgası, çarşamba günü Asya teknoloji hisselerine yayıldı. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesiyle Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da teknoloji şirketleri sert değer kaybetti. SoftBank Group hisselerindeki kayıp yüzde 15’i buldu.

ABD’de Nasdaq Bileşik Endeksi öncülüğündeki teknoloji hisselerinin, bir önceki seansta elde ettiği güçlü kazanımların bir kısmını geri vermesinin ardından Asya’da da satış baskısı arttı.

JAPONYA’DA ÇİFT HANELİ KAYIPLAR

Küresel yapay zeka tedarik zincirinde önemli rol oynayan Japon yarı iletken şirketleri, satışlardan en fazla etkilenenler arasında yer aldı. Nvidia’ya çip test ekipmanı sağlayan Advantest’in hisseleri yüzde 13, TSMC’ye çip üretim ekipmanı tedarik eden Tokyo Electron’un hisseleri yüzde 12,82 geriledi.

SoftBank Group’un yanı sıra Lasertec de çift haneli kayıp yaşayarak yüzde 11,23 düştü. Disco Corporation yüzde 9,41, Renesas Electronics ise yüzde 9 değer kaybetti.

YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE ENERJİ ARZI SORGULANIYOR

Teknoloji hisselerinde son aylarda sermaye harcamalarının büyüklüğü, yatırımların geri dönüşü ve yapay zeka projelerinin finansmanına ilişkin endişeler nedeniyle oynaklık arttı. Jensen Huang’ın Nvidia CEO’luğu görevine geri dönmesinin ardından teknoloji hisselerinde görülen güçlü yükselişin yarattığı iyimserlik uzun sürmedi.

Futurum Group analisti Rolf Bulk, yeniden başlayan satışların büyük ölçüde 2027 sonrasında yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerden kaynaklandığını belirtti. Bulk, “Yapay zeka talebinin sürdürülebilirliği, sektörün altyapıyı finanse etme kabiliyeti ve enerji arzı konusunda hâlâ endişeler var” dedi.

Japon çip ekipmanı üreticilerinin olası bir yatırım yavaşlamasına karşı özellikle kırılgan olduğunu belirten Bulk, 2028’den itibaren yapay zeka talebinin yavaşlaması halinde çip üretim ekipmanlarına yönelik harcamaların önemli ölçüde azalabileceğini ifade etti.

GÜNEY KORE VE TAYVAN’DA DA SERT DÜŞÜŞ

Güney Kore’nin bellek çipi üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix’in hisseleri yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. LG Innotek hisseleri ise yüzde 5 geriledi.

Bulk, bellek çipi sektöründeki arz sıkıntısının önümüzdeki iki yıl içinde daha da derinleşebileceğini, 2028’de arz-talep dengesinin yeniden sağlanmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Tayvan’da TSMC hisseleri yüzde 7, Hon Hai Precision Industry yüzde 8,6 ve Foxconn Technology yüzde 4,93 düştü.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ POZİTİF AYRIŞTI

Bölgedeki satışlara karşılık Hong Kong’da işlem gören bazı Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri yükseldi. Xiaomi yüzde 4,6 değer kazanırken Alibaba, Tencent, Kuaishou, Meituan ve Baidu hisselerinde de yükseliş görüldü.

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