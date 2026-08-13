Yapay zeka sistemleri tarafından hazırlanan değerlendirmelerde, insan ile teknoloji arasındaki etkileşimden doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek meslekler sıralandı. Henüz resmi bir eğitimi bulunmayan ancak yakın gelecekte kritik roller üstlenmesi beklenen bu pozisyonlar, hem dijitalleşme hem de değişen yaşam koşulları etrafında şekilleniyor.

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ MESLEKLER HANGİLERİ OLACAK?

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte güvenlik, veri yönetimi ve insani ilişkiler boyutunda yeni uzmanlık alanları doğuyor. "Dijital itibar koruyucusu" kişisel kimlikleri yapay zeka manipülasyonlarından ve ses kopyalamadan korurken, "kişisel veri temsilcisi" bireysel verilerin kullanımı ve fiyatlandırılmasında aracılık üstlenecek.

İnsanların robotlar ve yapay zeka ile kurduğu duygusal bağların yönetimi için "insan-yapay zekâ ilişkisi danışmanı" rolü öne çıkarken, nihai kararlarda insani mantığı devreye sokacak "insan yargısı uzmanı" ihtiyacı da artacak.

Teknolojik dönüşümün şirket yapılarına ve çevreye yansımaları da yeni görev tanımlarını beraberinde getiriyor. "Aşırı sıcaklarda şehir planlamacısı" ile "su stratejisti" iklim krizine karşı kent içi altyapı düzenlemelerini üstlenirken, şirketlerde teknolojinin sınırlarını sorgulayan "şirket filozofu" ve otomasyon içinde insani değerleri koruyan "yeni İK uzmanları" kilit rol oynayacak.

TEKNOLOJİ DIŞINDA KALAN VE YENİDEN CANLANAN UZMANLIKLAR HANGİLERİ?

Yapay zeka odaklı pozisyonların yanı sıra yaşam süresinin uzaması ve değişen günlük alışkanlıklar da farklı meslek kollarını tetikliyor. "100 Yıllık Yaşam Yöneticisi", uzayan insan ömründe birden fazla kariyer, eğitim ve emeklilik evresini planlama görevini üstlenecek. "Evde sağlık uzmanı" ise yaşam alanlarındaki hava kalitesi, gürültü, aydınlatma ve nem faktörlerini analiz ederek bireysel sağlığı korumayı hedefleyecek.

Gastronomi ve mikrobiyolojinin kesişiminde yer alan "fermantasyon uzmanlığı" geleneksel bir alan olarak yeniden önem kazanırken, dijital uyarıcıların artması "can sıkıntısı uzmanlığı" gibi sıra dışı alanları doğuruyor. Can sıkıntısı uzmanları, bireylerin odaklanma yeteneklerini yeniden kazanması adına bilinçli olarak uyarıcısız ve sakin zaman dilimleri kurgulayacak.