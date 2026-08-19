Geliştirilen yeni yapay zekâ algoritması, yeryüzündeki 215 binden fazla buzulun haritasını çıkararak gezegende toplam 150 bin kilometreküp buz kaldığını ortaya koydu. Elde edilen veriler, karada bulunan bu devasa buz kütlesinin tamamen erimesi halinde küresel deniz seviyesinin yaklaşık 323 milimetre yükseleceğini gösterdi.

YAPAY ZEKÂ BUZULLARIN KALINLIĞINI NASIL HESAPLADI?

Venedik Ca' Foscari Üniversitesi ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi işbirliğiyle geliştirilen "IceBoost v2.0" adlı model, 7 milyondan fazla radar ölçümünü analiz etti. NASA'nın kutup uçuşlarından alınan verilerle eğitilen sistem; buzulların eğimi, sıcaklığı ve okyanusa olan uzaklığı gibi 26 farklı değişkeni inceleyerek 100 metrelik aralıklarla kalınlık tahmini gerçekleştirdi.

HARİTALAMA SONUÇLARI HANGİ SÜRPRİZLERİ ORTAYA ÇIKARDI?

Yapay zekâ modeli, verilerin kısıtlı olduğu Doğu Grönland kıyısındaki Geikie Platosu'nda önceki haritalara göre iki kat daha fazla buz tespit etti. Bölgedeki buz kalınlığının yer yer 2 kilometreye ulaştığı belirlendi.

Bununla birlikte model, verilerin yetersiz olduğu bölgeleri de harita üzerinde işaretledi. Özellikle eğimin düz olduğu kalın buz tabakalarında ölçüm sapmalarını en aza indirmek için sisteme özel belirsizlik katmanları eklendi.

VERİ EKSİKLİĞİ HANGİ BÖLGELERİ VE İNSANLARI ETKİLEYECEK?

Araştırma; tarım, hidroelektrik ve içme suyu için buzullara bağımlı yaşayan 2 milyardan fazla insanı yakından ilgilendiren veri eksikliklerini gösterdi. Özellikle Himalayalar, Karakurum ve Patagonya bölgelerinde acil saha ölçümlerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Son yirmi yılda kütlelerinin yüzde 5'ini kaybeden buzullara ait bu yeni veritabanı, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından iklim projeksiyonlarında temel kaynak olarak kullanılacak.