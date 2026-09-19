Pekin'de bir şirkette programcı olarak çalışan 40 yaşındaki Fei Zhaojun, yöneticisiyle yapay zekanın yazılımcıların yerini alıp alamayacağı konusunu tartıştıktan iki hafta sonra, yaklaşık 160 iş arkadaşıyla birlikte işten çıkarıldı.

İşini kaybettikten sonra yazılım sektöründe yeniden istihdam edilme şansının yaş faktörü ve teknolojik değişimler nedeniyle düşük olduğunu belirten Fei, henüz yeni bir iş başvurusunda bulunmadığını ifade etti.

"SEKTÖRDE 40 YAŞ ÜSTÜ YAZILIMCI TALEBİ DÜŞÜK"

İşsiz kaldığı süreçte ailesini geçindirmek için alternatif yollar aradığını belirten Fei Zhaojun, yapay zeka sistemlerinin kendi pozisyonunun kapatılmasında rol oynadığı görüşünde.

Sektördeki hızlı değişimler ve yaş unsuru nedeniyle kaygı duyduğunu ifade eden Fei, yapay zekanın hem bir tehdit hem de kullanılması zorunlu bir araç haline geldiğini belirterek, "Siz kullanmazsanız ve herkes kullanırsa geçim kaynağınızı kaybedersiniz" değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKA OTOMASYONU FARKLI SEKTÖRLERE YAYILIYOR

Çin'de yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanımı yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı kalmıyor. Ülke genelindeki posta merkezlerinde paket ayıklama süreçlerinde insansı robotlar test edilirken; trafik yönlendirme ve hizmet sektöründeki çeşitli rutin görevlerde de otomasyon sistemlerinden yararlanılıyor.

Plenum Research analisti Shujing He, daha önce nitelikli insan kaynağı gerektiren bazı iş süreçlerinin artık yapay zeka araçlarıyla yürütülebildiğini kaydetti. He, özellikle yazılım geliştirme ve multimedya içerik üretimi alanlarında mevcut görevlerin önemli bir kısmının yapay zeka sistemlerine devredilebileceğini belirtti.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYIPLARI SÜRÜYOR

Çin hükümeti, yapay zeka ve robotik sistemlerin kamu ve özel sektörde yaygınlaşmasını destekleyen politikalar yürütüyor. ABD merkezli teknoloji firmalarında olduğu gibi, Çin'deki büyük teknoloji şirketlerinde de son yıllarda yapay zeka entegrasyonu ve yeniden yapılanma süreçlerinin etkisiyle tensikatlar yaşandı. Sektördeki değişim hızı, otomasyona açık alanlarda çalışan personelin istihdam geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor.