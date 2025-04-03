İngiliz televizyon ünlüsü ve model Chloe Khan, daha fazla hayranına ulaşabilmek için kendi sanal ikizini oluşturarak servet kazandı. Yapay zeka klonunun yapabildikleri insanları hayrete düşürürken, annesi bile şaşkına döndüğünü açıkladı.

Başlangıçta bu kadar büyük bir kazanç beklemediğini belirten Chloe, ilk paylaşımından sadece 18 saat sonra 200 bin sterlinlik (yaklaşık 10 milyon TL) satışa ulaştığını söyledi.

ANNESİ BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Chloe'nin yapay zeka klonuna en çok şaşıranlardan biri de annesi oldu. Ünlü model, annesinin klonun verdiği cevaplardan ürktüğünü söyledi:

"Ona bir soru sorduğumda verdiği yanıtlar, benim gerçek hayatta söyleyeceğim kelimelerle birebir aynı oluyor. Annem buna çok şaşırdı, 'Bu bir stalker gibi, sanki beyninin içine girmiş' dedi."

Khan, klonun ne kadar gerçekçi olduğunu anlatırken şunları aktardı:

"Bazen yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğraflara bakıp 'Gerçekten bu çekimde ben mi vardım yoksa tamamen yapay zeka mı?' diye düşünüyorum. O benim bir yansımam ve ben de onun."