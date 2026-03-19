Filmin yönetmeni ve senaristi Coerte Voorhees, karakterin Kilmer'dan esinlendiğini belirtti.

Voorhees, Kilmer’ın hayatının son dönemlerinde Amerikan yerlilerinin haklarını savunan bir aktivist olduğunu ve bu konuda sık sık açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Yönetmen, “O benim bu rolde oynamasını istediğim bir isimdi. Fakat gırtlak kanseriyle mücadelesi dolayısıyla sete gelemedi” dedi.

Voorhees, Kilmer’ın kızı Mercedes ve oğlu Jack ile görüşerek babalarının yapay zeka ile canlandırılmasına izin verdiklerini de açıkladı.

Variety’e konuşan yönetmen, “Ailesi, bu filmin Val için önemli olduğunu ve gerçekten yer almak istediğini söyledi. Tartışmalı bir film olsa da Val’in bunu isteyeceğini belirttiler” dedi.

Yapay zeka ile canlandırılacak Kilmer, filmin önemli bir kısmında yer alacak. Teknoloji, Kilmer’ın hayatı boyunca canlandırdığı tüm rolleri analiz ederek karakterin performansını şekillendirecek.

Hollywood’da yapay zekanın film prodüksiyonlarına dahil edilmesi son yıllarda artış gösterdi. 2024’te Brady Corbet’in Oscar ödüllü epik filmi The Brutalist’te oyuncu Adrien Brody’nin Macar aksanı ince ayarlamak için yapay zekadan yararlanılmıştı.

Ayrıca geçen yıl Matthew McConaughey ve Michael Caine, ElevenLabs adlı girişim şirketiyle anlaşarak seslerinin yapay zeka versiyonlarının oluşturulmasına izin vermişti. Bu gelişmeler, yapay zekanın oyunculuk ve ses prodüksiyonundaki kullanımını giderek yaygınlaştırıyor.