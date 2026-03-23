ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki Michael Smith, binlerce yapay zeka üretimi şarkıyı platformlara doldurup bunların dinlenme sayısını "bot" adı verilen otomatik yazılımlarla milyarlara çıkartarak müzik yayın platformlarını ve diğer müzisyenleri milyonlarca dolar telif hakkından mahrum bırakmaktan suçlu bulundu. Smith suçunu kabul etti.

İddiaya göre Smith, 2017 ile 2024 yılları arasında dinlenme sayısını sahte olarak artırıp günde 661.440'a kadar dinlenme sayına ulaşarak, 10 milyon dolardan fazla kazanç elde etmekle suçlandı.

Mynet'in The Guardian'dan aktardığı habere göre, Smith, bu işlemler sonucunda yıllık ise 1.027.128 dolarlık telif ücreti geliri elde etti.

52 yaşındaki adam, itiraf anlaşmasının şartları uyarınca temmuz ayında verilecek kararla birlikte beş yıla kadar hapis cezası ve elde ettiği 8.091.843 doların geri alınması ihtimaliyle karşı karşıya.

ABD Savcısı Jay Clayton yaptığı açıklamada, "Michael Smith yapay zeka kullanarak binlerce sahte şarkı üretti ve ardından bu sahte şarkıları milyarlarca kez dinletti. Şarkılar ve dinleyiciler sahte olsa da Smith'in çaldığı milyonlarca dolar gerçekti. Smith'in küstah planı sona erdi ve yapay zeka destekli dolandırıcılıktan ötürü federal bir suçtan hüküm giydi" dedi.

Bu dava, müzik sektöründe yapay zeka ile bağlantılı dolandırıcılığın ilk başarılı yargılamalarından biri olma özelliği taşıyor.