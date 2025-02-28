Avrupa Birliği polis gücü Europol ve yerel polislerle yürütülen ortak operasyonlar sonucu, 20 ülkede tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş çocuk istismarı görüntülerini dağıtan bir ağ çökertildi.

Europol, operasyonun Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yürütüldüğünü açıkladı.

Danimarka makamlarının başlattığı soruşturmada 25 kişi tutuklandı, 33 evde arama yapıldı ve 173 cihaz ele geçirildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER 'KOLAYLIKLA ÜRETİLİYOR'

Operasyon, geçen yıl kasım ayında bir Danimarkalının yapay zeka ile üretilmiş istismar görüntülerini dağıttığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından başlatıldı.

Şüphelinin, kullanıcıların çevrimiçi ödeme yaptıktan sonra şifreyle erişebildiği bir platform işlettiği belirlendi.

Europol Direktörü Catherine De Bolle, yapay zeka ile üretilen bu tür görsellerin teknik bilgisi olmayan kişilerin bile kolayca üretebileceğini belirtti.

De Bolle, "yapay olarak oluşturulmuş çocuk istismar görüntüler, o kadar kolay üretiliyor ki, önemli bir teknik bilgiye sahip olmayan kötü niyetli kişiler bile bunu yapabiliyor" dedi.

Yapay zeka araçlarının büyük miktarda içerik üretme kapasitesinin suçluların tespit edilmesini zorlaştıracağını vurgulayan De Bolle, bunun kolluk kuvvetleri için büyük bir zorluk yarattığını ifade etti.

Europol, şu anda birçok ülkede yapay zeka ile üretilmiş çocuk istismarı materyaline yönelik yeterli yasal düzenleme olmadığını bildirdi.

BİRÇOK ÜLKEDE YETERLİ YASA YOK

Avrupa Komisyonu’nun yapay zeka ile üretilen çocuk cinsel istismarı görüntülerine karşı 2022’de sunduğu yasa tasarısı hala müzakere aşamasında ve üye ülkeler ortak bir düzenleme üzerinde anlaşmaya varamıyor.

Europol, yapay zekanın yasa dışı amaçlarla kullanılmasına karşı farkındalık oluşturmak için önümüzdeki günlerde bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Ajansın yapay zeka birimi, üretken yapay zeka modelleriyle çalışan sohbet botlarının suçluların dolandırıcılık yapmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Europol, bu teknolojilerin yanlış ellere geçtiğinde büyük bir tehdit oluşturduğunu ve yapay zeka kaynaklı suçların giderek arttığını ifade etti.