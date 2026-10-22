İstanbul'un kentsel veri tabanını, demografik dinamiklerini ve altyapı kapasitelerini inceleyen yapay zekâ algoritması, megakentin en yüksek yaşam kalitesine sahip 5 ilçesini belirledi. Şehrin her iki yakasından farklı avantajlarıyla öne çıkan ilçelerin yer aldığı listede; merkezi konum, donatı alanları ve sosyal imkânlar belirleyici faktörler oldu.

LİSTEDE HANGİ KRİTERLER BELİRLEYİCİ OLDU?

Yapay zekâ tarafından yapılan kapsamlı analizde; toplu taşıma ve deniz yolu hatlarına erişim kolaylığı, eğitim ve sağlık altyapısının yaygınlığı, kişi başına düşen yeşil alan miktarı, kültür-sanat faaliyetlerinin yoğunluğu ile iş ve finans merkezlerine olan yakınlık ana parametreler olarak ele alındı. Metropolün karmaşık yerleşim dokusu içinde hem dinamik şehir hayatını hem de nitelikli yaşam alanlarını bir arada sunabilen noktalar en yüksek puanları topladı.

YAPAY ZEKÂYA GÖRE İSTANBUL'UN EN YAŞANABİLİR 5 İLÇESİ

Veri setlerinin değerlendirilmesi neticesinde belirlenen ilk 5 ilçe ve sahip oldukları temel nitelikler şu şekilde: