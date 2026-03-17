Lipps, Temmuz 2025’te ABD Mareşalleri tarafından evinde gözaltına alındığını ve Kuzey Dakota’da işlenen banka dolandırıcılığı suçları kapsamında tutuklandığını açıkladı. Kadın, daha önce hiç Kuzey Dakota’ya gitmediğini belirterek tutuklanma anını “çok korkutucu” olarak tanımladı.

Fargo kentinde polis, Nisan-Mayıs 2025 arasında ABD Ordusu’na ait gibi görünen sahte bir kimlik kullanılarak gerçekleştirilen banka dolandırıcılıklarını araştırıyordu.

YAPAY ZEKA YANLIŞ KİŞİYİ SEÇTİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi belirlemek için yüz tanıma yazılımı kullandı ve sistem Lipps’i potansiyel zanlı olarak işaretledi.

Sahte kimlik kullanarak dolandırıcılık yapan ve Angela Lipps'e benzetilen kadın.

Bir dedektif daha sonra Lipps’in sosyal medya hesaplarını ve ehliyet fotoğrafını inceledi. Yüz hatları, vücut yapısı ve saç benzerliğine dayanarak şüphelinin Lipps olduğuna karar verildi.

DÖRT AY KİMSE ZANLIYI DİNLEMEDİ

Lipps, Tennessee’deki bir cezaevinde kefaletsiz şekilde dört ay tutuldu ve Kuzey Dakota’ya iade edilene kadar kendini savunma fırsatı bulamadı. Aralık ayında avukat tutmasının ardından polisle ilk kez görüşebildi.

Avukat Jay Greenwood’un sunduğu banka kayıtları, Lipps’in suçların işlendiği tarihlerde Tennessee’de olduğunu ortaya koydu. Lipps aynı saatlerde sosyal güvenlik ödemelerini yatırıyor, benzin istasyonunda alışveriş yapıyor ve yemek siparişi veriyordu.

SUÇLAMALAR DÜŞÜRÜLDÜ

Greenwood, soruşturmanın “neredeyse tamamen yüz tanıma teknolojisine dayandığını” ve polislerin müvekkiliyle banka kayıtları sunulana kadar iletişime geçmediğini belirtti.

Polisle yapılan görüşmeden beş gün sonra Lipps hakkındaki suçlamalar düşürüldü ve serbest bırakıldı. Ancak Lipps, eve dönüş masraflarının karşılanmadığını ve Tennessee’ye dönebilmek için savunma ekibinin sağladığı maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Fargo Emniyet Müdürü Dave Zibolski ise tutuklama emrinin mahkemenin 'makul şüphe' değerlendirmesine dayandığını ifade etti. Zibolski, suçlamaların tamamen kapanmadığını ve soruşturmanın halen sürdüğünü dile getirdi.