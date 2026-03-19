Hollanda’da ABN AMRO bankasında deepfake teknolojisi ve sahte belgeler kullanarak 46 ayrı hesap açan bir şüphelinin yargılanmasına başlandı. Şüphelinin, bir kadına ait kimlik bilgilerini kendi fotoğrafıyla eşleştirdiği sırada yakalandığı bildirildi.

BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ ÇALDI

Mahkeme kayıtlarına göre dolandırıcılık süreci, başkalarına ait kimlik bilgilerinin deepfake teknolojisiyle manipüle edilmesiyle gerçekleştirildi. Şüpheli, mağdurların kimlik bilgilerini muhafaza ederken, fotoğraf kısmına kendi yüzünü yerleştirdi.

ABN AMRO’nun dijital hesap açma prosedüründe yer alan "selfie doğrulaması" aşamasında, sistemin canlı kamera kaydı ile kimlikteki fotoğrafı eşleştirmesi gerekiyor. Şüphelinin, kendi yüzünün yer aldığı sahte belgeleri sisteme yükleyerek bu güvenlik adımını aştığı ve hesapları aktif hale getirdiği belirtildi.

BİLGİLERİ SOSYAL MEDYA VE SAHTE İLANLARDAN TOPLADI

Soruşturma kapsamında, kullanılan kimlik bilgilerinin bir kısmının sosyal medya platformlarından, bir kısmının ise internetteki sahte ev kiralama ilanları aracılığıyla toplandığı tespit edildi. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde, çok sayıda mağdura ait isim, fotoğraf ve belgeye rastlandı. Sanık, bu verilerin kendisine Telegram üzerinden ulaştığını iddia etti.

"HIZLI PARA KAZANMAK İSTİYORDUM"

Hakim karşısına çıkan şüpheli, suçlamaların bir kısmını kabul ederken dolandırıcılık organizasyonunun boyutundan haberdar olmadığını öne sürdü. Savunmasında şu noktalara değindi: TikTok üzerinden gördüğü bir iş ilanına başvurduğunu ve görüntülerinin sadece yapay zeka videolarında kullanılacağını sandığını iddia etti. Bilgisayarının uzaktan kontrol edildiğini, ekranın kararıp kameranın açıldığını ve bu işlemin yaklaşık on kez tekrarlandığını söyledi. Maddi sıkıntı içinde olduğu için yasal olmayan transferler yaptığını kabul etti.

30 AY HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Savcılık; banka dolandırıcılığı, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin yasa dışı kullanımı suçlarından sanık hakkında 30 ay hapis cezası (6 ayı ertelenmiş) talep etti. Ayrıca, bankaya verilen zarar nedeniyle 6 bin 240 euro tazminat ödenmesi istendi. Mahkemenin davaya ilişkin kararını 31 Mart tarihinde açıklaması bekleniyor.