Singapur’un en popüler su sporları merkezlerinden biri olan Pandan Barajı, yapay zekayla üretilen sahte bir fotoğraf yüzünden alarma geçti.

Eğlence amaçlı üretilen ultra gerçekçi bir timsah görseli, ülkede geniş çaplı bir arama operasyonuna ve su aktivitelerinin durdurulmasına neden oldu. Şakası ters tepen 30 yaşındaki Myanmar vatandaşı Ye Lin, şimdi 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Yapay Zeka Yapımı Timsah Görseli Şehirde Panik Yarattı

Olay, Singapur'da yaşayan Ye Lin’in, Google’ın yapay zeka aracı Gemini’yi kullanarak Pandan Barajı’nda bir timsah varmış gibi sahte bir fotoğraf oluşturmasıyla başladı. Lin'in eğlenmek amacıyla bir iş arkadaşına gönderdiği fotoğraf, kısa sürede yayılarak Singapur Ulusal Su Kaynakları Ajansı (PUB) yetkililerine ulaştı.

Kano ve kürek sörfü yapan vatandaşlar için ciddi bir hayati tehlike oluşabileceğini değerlendiren yetkililer, barajdaki tüm su sporları faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. Bölgede acil durum ilan edilerek geniş çaplı bir timsah arama operasyonu başlatıldı.

Dedektif Programlar Bile Gerçeğinden Ayıramadı

Arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine yetkililer fotoğrafın orijinalliğini incelemeye aldı. PUB tarafından yapılan açıklamada, görseli doğrulamak için çeşitli yapay zeka içerik algılama araçlarının kullanıldığı ancak yazılımların bile fotoğrafın sahte olduğunu net bir şekilde ayırt etmekte zorlandığı belirtildi. Yapılan detaylı teknik takip ve ön soruşturmanın ardından, barajda timsah olmadığı ve fotoğrafın tamamen dijital ortamda üretildiği kesinleşti.

Panikleyip Kanıtları Sildi, Cezası Katlandı

Fotoğrafın sahte olduğunun anlaşılmasının ardından ertesi gün hakkında suç duyurusunda bulunulan Ye Lin, iddiaya göre panikleyerek telefonundaki yapay zeka uygulamasını, sahte görselleri ve sohbet geçmişini sildi. Ancak kanıtları yok etmeye çalışması işleri daha da zorlaştırdı.

29 Eylül 2026 tarihinde Singapur’da mahkemeye çıkarılan Ye Lin hakkında iki büyük suçlamayla dava açıldı:

• Asılsız/sahte mesaj yaymak: 3 yıla kadar hapis ve 10.000 Singapur doları para cezası.

• Adaleti engellemeye teşebbüs (Delilleri karartma): 7 yıla kadar hapis cezası.

Suçunu Kabul Etti

Toplamda 10 yıl hapis istemiyle yargılanan Ye Lin, mahkemede tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde avukat tutmayacağını ve suçunu kabul edeceğini beyan etti.

Yetkililer, bu olayın kamu kaynaklarının gereksiz harcanmasına ve bölgedeki işletmelerin büyük maddi zarara uğramasına yol açtığını belirterek, yapay zeka araçlarıyla üretilen yanıltıcı içeriklere karşı yasal yaptırımların tavizsiz uygulanacağını vurguladı.