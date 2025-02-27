Her geçen gün gelişen ve hayatımıza entegre olmaya başlayan yapay zeka, zaman zaman başarılı örnekleriyle hayrete düşürmeyi de başarıyor. Son olarak Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarı Google DeepMind tarafından tanıtılan Veo 2 ile üretilen bir yapay zeka oyuncu videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tamamen yapay zeka ile oluşturulan bu görüntülerin gerçek olmadığına birçok sosyal medya kullanıcısı inanmakta güçlük çekti. "Bizim dayıları ne dolandırır bu", "Hiç iyiye gitmiyor bu iş", "Çok tehlikeli bir boyuta geldi", "Teknoloji bu kadar ilerledi mi ya?" şeklinde yorumlarla kullanıcılar, hayranlık ve şaşkınlıklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ OLUŞTURMANIN SAATİ 65 BİN TL

Öte yandan bu gerçekçi görüntüleri elde etmenin oldukça yüklü bir maliyeti var. Google'ın açıkladığı fiyata göre Veo 2 ile video çekmenin saniyesi 50 cent yani yaklaşık 18.5 TL. Saati ise 1.800 dolar yani yaklaşık olarak 65.5 bin Türk Lirası...