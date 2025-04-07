Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çekiştiği yarış için tahminler Euro Club Index'de güncellendi.

Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe'nin 4-1'lik Trabzonspor galibiyeti sonrası şampiyonluk tahminleri tekrar hesaplanmaya başlandı. Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu sezon sonunda şu şekilde oluşacak;

(1) GALATASARAY: 91 PUAN

Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.

(2) FENERBAHÇE: 88 PUAN

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6  olarak güncellendi.

(3) BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78.4 ihtimal verildi.

(4) SAMSUNSPOR: 60 PUAN

Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi.

KÜME DÜŞMEYE ADAY TAKIMLAR

(16) ALANYASPOR: 39 PUAN

(17) SİVASSPOR: 37 PUAN

(18) HATAYSPOR: 25 PUAN