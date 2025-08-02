Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2025-26 sezonu için geri sayıma geçilirken şampiyonluk için ilk tahminini yaptı.

Şampiyon ile ikinci arasında 3 puanlık fark olacağını ön gören yapay zeka destekli sistem, küme hattındaki durum için de tahminlerini yaptı.

79 PUANLA ŞAMPİYON

Euro Club Index'in yapay zeka destekli simülasyonuna göre, son 3 sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, 2025/26 sezonunu 79 puanla ilk sırada tamamlayacak. İlk tahminlere göre sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 43.6 olarak değerlendirildi.

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayacak takımı ise yüzde 35.6 şampiyonluk şansı ile 76 puanla Fenerbahçe olacağı ön görüldü.

AVRUPA YARIŞI NEFES KESECEK

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma kotası için de büyük bir mücadele verilmesi ön görüldü. Simülasyona göre üçüncü sırayı 55 puanla Beşiktaş'ın alması beklenirken siyah-beyazlılara yüzde 4.7 şampiyonluk ihtimali verildi. Başakşehir'in 53 puanla 4. Trabzonspor'un ise 51 puanla beşinci sırada yer alacağı yönünde tahmin yapıldı.

Euro Club Index'in yapay zeka tahminine göre küme düşmesi en olası takımlar 39 puanla Eyüpspor, 34 puanla Kocaelispor ve 34 puanla Gençlerbirliği.