Bölge sakini ve tekne kullanıcısı Rocky Avery, göl üzerinde sürüklenen yeşil bir kara kütlesini fark ederek görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Görüntülerin olağan dışı olması nedeniyle birçok kişi bunun yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte bir içerik olduğunu düşündü. Ancak kısa süre içinde yapılan araştırmalar, olayın tamamen gerçek olduğunu ortaya koydu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GİZEMİ DOĞRULADI

Williston Gölü'nü yöneten BC Hydro yetkilileri, iddiaların ardından inceleme başlattı. Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 uydusundan alınan görüntülerde, 21 Temmuz 2026 tarihinde göl üzerinde yeşil örtüyle kaplı bir kara parçasının bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, oluşumun barajın yaklaşık 100 kilometre batısında görüldüğünü belirledi. Daha önceki uydu kayıtlarında aynı noktada herhangi bir ada bulunmazken, sonraki günlerde de oluşumun izine rastlanamadı.

HAFTALARCA KAYIPTI, YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Gizemli kara parçası haftalar boyunca gözden kaybolduktan sonra yeniden görüntülendi.

Rocky Avery'nin ağustos sonunda paylaştığı yeni görüntülerde, "yüzen ada" bu kez Williston Gölü'ne bağlanan Ospika Nehri'nde görüldü. Avery ve arkadaşları şimdi oluşumun su altında kalan kısmını incelemeye hazırlanıyor.

Araştırmacılar, dev kara kütlesinin nasıl yüzebildiğini ve hangi doğal malzemelerden oluştuğunu ortaya çıkarmayı hedefliyor.

UZMANLARIN EN GÜÇLÜ TEORİSİ

Bilim insanlarına göre olayın arkasında su seviyesindeki olağanüstü yükseliş olabilir.

Williston Gölü'nün yaklaşık 14 yıl sonra ilk kez tam kapasiteye ulaştığı belirtiliyor. Rezervuarın dolmasının ardından yapılan su tahliyeleri sırasında, kıyıda yıllardır birikmiş toprak, kök, ağaç ve bitki örtüsünden oluşan büyük bir kütlenin yerinden koparak su yüzeyine çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Bu doğal oluşumun daha sonra akıntılar ve rüzgârın etkisiyle göl üzerinde sürüklenmeye başladığı düşünülüyor.

TEKNELER İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, haritalarda yer almayan ve sürekli yer değiştiren bu büyüklükteki bir oluşumun tekneler için ciddi tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Williston Gölü'nün devasa büyüklüğü nedeniyle "yüzen ada"nın anlık konumunu takip etmek oldukça zor. Bu nedenle balıkçılar ve tekne kullanıcılarının dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

GİZEM HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ

Son olarak Ospika Nehri'nde görülen dev kara parçasının şu anda gölün başka bir bölümünde ya da bağlantılı su yollarından birinde sürüklenmeye devam ettiği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, doğanın sıra dışı sürprizlerinden biri olarak değerlendirilen bu gizemli oluşumun kökenini ve yapısını çözebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.