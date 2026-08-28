Yapay zeka ile yapılan şarkıların devri kapanıyor mu? Avustralya, insan emeğini korumak için yapay zeka tarafından üretilen şarkıların müzik listelerine girmesini resmen yasakladı. Spotify ve Apple Music'teki şarkıların üçte birinin yapay zeka olduğu açıklanırken, platformlar artık yapay zeka üretimi içeriklere özel logolar koymaya hazırlanıyor.

Yapay zekâ tarafından üretilen müziklerin hızla yayılması müzik sektöründe yeni bir tartışma başlattı. Avustralya, tamamen yapay zekâ ile hazırlanan şarkıların ülkenin resmi müzik listelerinde yer almasını yasaklama kararı aldı.

Yapay zekânın müzik sektöründeki kullanımının hızla artması, sanatçıların emeği ve müziğin geleceği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu tartışmaların son örneği Avustralya'dan geldi.

Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği (ARIA), yapay zekâ tarafından tamamen oluşturulan şarkıların ülkenin ana müzik listelerine girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Cuma günü yürürlüğe girecek yeni kurallara göre bir parçanın listelerde yer alabilmesi için "büyük ölçüde insanlar tarafından yaratılmış" olması gerekecek.

ARIA'nın açıklamasında, yaratıcı unsurların tamamını ya da büyük bölümünü yapay zekânın oluşturduğu şarkıların listelere kabul edilmeyeceği belirtildi. Buna karşın yapay zekânın yalnızca yardımcı veya ikincil bir araç olarak kullanıldığı çalışmalar değerlendirilmeye devam edecek.

Birlik, düzenlemenin temel amacının müzikte insan emeğini ve sanatsal üretimin insani niteliğini korumak olduğunu vurguladı.

Yapay zekâlı cover tartışma yaratmıştı

Kararın arkasındaki tartışmaların son dönemde giderek büyümesinde, yapay zekâ ile hazırlanan müziklerin gerçek sanatçıların eserleriyle aynı listelerde yarışması da etkili oldu.

Temmuz ayında Madonna'nın "Like a Prayer" şarkısının Avustralya'da listelerde zirveye çıkan bir cover versiyonunda yapay zekâ tarafından oluşturulan vokal ve davul seslerinin kullanıldığının ortaya çıkması tartışma yaratmıştı.

ARIA CEO'su Annabelle Herd, yeni düzenlemenin müzik sektöründeki hızlı değişime uyum sağlarken insan yaratıcılığını koruma amacı taşıdığını belirterek, değişikliklerin hızla gelişen bir alanda "sanatsal yaratımın insani doğasını destekleme" hedefini yansıttığını söyledi.

Spotify ve Apple Music'te de yapay zekâ tartışması büyüyor

Yapay zekânın müzik sektöründeki yükselişi yalnızca listelerle sınırlı değil. Müzik platformları da giderek artan AI üretimi içerik karşısında yeni adımlar atıyor.

Spotify, yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerin insan sanatçılar tarafından hazırlanan eserlerden ayırt edilebilmesini sağlayacak "AI Persona" adlı yeni bir etiket sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Öte yandan Apple Music'e yüklenen yeni parçaların üçte birinden fazlasının tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulduğu yönündeki açıklamalar, sektörün karşı karşıya olduğu dönüşümün boyutunu gözler önüne serdi.

Türkiye'deki müzik sektörü için de önemli bir tartışma

Avustralya'nın aldığı karar yalnızca bu ülkenin müzik piyasasını ilgilendiren bir gelişme olarak görülmüyor. Yapay zekânın müzik üretimindeki payının artması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanatçı emeği, telif hakları, yapay zekâ ile üretilen eserlerin sahipliği ve müzik listelerinde rekabetin nasıl şekilleneceği konusunda yeni tartışmaların önünü açabilir.

Özellikle müzik üretiminin giderek daha kolay ve düşük maliyetli hale gelmesi, insan sanatçıların eserleriyle yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerin aynı platformlarda ve aynı listelerde yarışması sorununu daha görünür hale getiriyor.

Avustralya'nın attığı adım bu nedenle, yapay zekânın müzik sektöründe daha fazla kullanılmaya başlandığı bir dönemde insan üretimi müziğin nasıl korunacağı konusunda diğer ülkeler için de dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.