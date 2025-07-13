1995 yılında, internetin ilk dönemlerinde her ülkeye isminin kısaltmasına dayalı bir alan adı verildi. Birleşik Krallık için bu .co.uk olurken, Anguilla’ya .ai uzantısı verildi. O dönemde bu sıradan bir işlem gibi görünse de, yıllar sonra yaşanacak bir teknoloji patlamasının kapısını aralayacağı kimsenin aklına gelmemişti.

Yapay zekanın (AI) küresel ölçekte yükselişiyle birlikte, .ai uzantısı teknoloji şirketlerinin gözdesi haline geldi. Google.ai ve open.ai gibi yapay zeka platformları, bu uzantıya sahip olmak için Anguilla’ya ödeme yapmak zorunda kaldı.

YILLIK GELİRİ 32 MİLYON DOLARI AŞTI

Sonuç olarak, 2023 yılında Anguilla’nın internet alan adı gelirleri dört katına çıkarak 32 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor.

Bu beklenmedik gelir, 2017’deki yıkıcı kasırga ve pandemi döneminde yaşanan turizm çöküşünün ardından Anguilla halkı için adeta bir can simidi oldu. Ada hükümeti, yeni gelirleri adadaki 16 bin vatandaş için önemli kamu projelerini finanse etmekte kullanıyor.

Ancak bu internet zenginliği bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Talep patlamasıyla başa çıkmakta zorlanan Anguilla, Ekim ayında ABD merkezli bir şirketle yönetim anlaşması imzalayarak alan adı operasyonlarını profesyonel ellere bıraktı.

Anguilla yetkilileri, .ai uzantısının kendilerine verilmesini “tam anlamıyla bir şans eseri” olarak tanımlıyor. Zira '.ai', sadece Anguilla değil, komşu ada Antigua’nın ismini de çağrıştırıyor. Eğer bu alan adı Antigua’ya gitmiş olsaydı, bugün bambaşka bir hikâye yazılıyor olabilirdi.