Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak Türkiye'deki illerin öne çıkan kadın karakteristikleri ve estetik yapıları üzerine bir sıralama gerçekleştirildi. Yapılan veri incelemesinde coğrafi konumlar, tarihi göç yolları ve bölgesel yaşam tarzlarının şehirlerin estetik mirası üzerindeki etkileri incelendi.

BÜYÜK ŞEHİRLER LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Paylaşılan listenin zirvesinde, geleneksel olarak estetik sembolü kabul edilen İzmir yer aldı. Ege'nin kıyı şeridinde yaşayan kadınların doğal duruşları, güler yüzleri ve modern yaşam tarzları yapay zeka verilerinde ön plana yerleştirildi.

Kozmopolit yapısıyla dikkat çeken İstanbul ile genç ve dinamik nüfusu barındıran Eskişehir de listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Bu kentlerde modern yaşam biçiminin, modanın ve eğitim seviyesinin estetik algıyı doğrudan şekillendirdiği belirtildi.

BÖLGESEL VE GENETİK MİRASLAR LİSTEYİ ŞEKİLLENDİRDİ

Marmara Bölgesi'nden Bursa ve Balıkesir, Balkan göçmenlerinin yoğunluğu sebebiyle sahip oldukları belirgin genetik mirasla listede dikkat çekti. Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon ve Rize ise duru cilt yapıları ve doğal canlılıklarıyla listede kendilerine yer buldu.

Mardin, karakteristik yüz hatları ve belirgin fiziksel özellikleriyle listeye girdi. Analiz raporunda, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğinin her ilde farklı bir estetik yapı doğurduğu net bir şekilde vurgulandı.