ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören bakırın ton fiyatının Aralık 2027’de 15 bin 600 dolara ulaşmasını bekliyor. Bankanın tahmini, mevcut spot fiyatlara göre yaklaşık yüzde 13’lük yükselişe işaret ediyor.

LME’de üç ay vadeli bakırın ton fiyatı, 13 Kasım 2026 kapanışında 13 bin 399 dolar olarak kaydedildi.

YAPAY ZEKA VE ENERJİ YATIRIMLARI TALEBİ ARTIRIYOR

Goldman Sachs’a göre elektrik kullanımının yaygınlaşması ve enerji arz güvenliğine yönelik yatırımlar, bakır fiyatlarındaki yükseliş beklentisini destekliyor. Veri merkezlerinin büyümesi ve yapay zeka altyapısının geliştirilmesi, bakır ihtiyacını artıran başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Ülkelerin stratejik ihtiyaçları doğrultusunda stoklarını güçlendirmesi de talebi destekliyor. Buna karşılık madencilik sektöründeki üretim kısıtları, arzın genişlemesini zorlaştırıyor.

ABD VE ÇİN’İN TEDARİK REKABETİ STOKLARI ETKİLİYOR

ABD ile Çin’in kendi tedarik zincirlerini güvence altına almak için izlediği politikalar da bakır piyasasındaki fiyat hareketlerini etkiliyor.

Son bir yılda iki ülke arasında işlenmiş bakır tedarikine yönelik rekabetin yoğunlaşması, ABD dışındaki stokların mevsimsel olarak düşük seviyelere gerilemesine yol açtı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.