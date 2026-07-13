Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), yapay zeka sektöründen gelen güçlü küresel talep dalgası sayesinde ikinci çeyrekte rekor seviyede gelir elde etti. Şirket, Nisan-Haziran dönemini kapsayan çeyrekte gelirini yıllık bazda yüzde 36 artırdı.

PİYASA BEKLENTİLERİ AŞILDI

Reuters hesaplamalarına göre şirket, Nisan-Haziran döneminde 1,27 trilyon Tayvan doları (yaklaşık 39,62 milyar dolar) gelir sağladı. Bu tablo, 20 analistin katılımıyla hazırlanan LSEG SmartEstimate beklentisi olan 1,264 trilyon Tayvan dolarının hafif üzerinde gerçekleşti.

Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerinin ana tedarikçisi konumundaki TSMC, nisan ayındaki finansal değerlendirmesinde ikinci çeyrek gelirinin 39 milyar ile 40,2 milyar dolar arasında olacağını öngörmüştü. Tayvanlı üretici, gelecek öngörülerini yerel para birimi yerine yalnızca ABD doları üzerinden paylaşıyor.

HAZİRAN AYINDA YILLIK YÜZDE 67,9'LUK SIÇRAMA

Yalnızca Haziran ayı performansı dikkate alındığında, TSMC'nin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,9 artarak 442,68 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla da yüzde 6,2'lik bir büyümeye işaret ediyor.

Söz konusu verilerin normal şartlarda geçtiğimiz cuma günü açıklanması planlanıyordu. Ancak Taipei'deki finans piyasalarının geçici olarak kapanmasına neden olan Bavi Tayfunu sebebiyle veri açıklaması pazartesi gününe ertelenmişti.

BİLANÇO DETAYLARI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

1,955 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Asya'nın halka açık en değerli şirketi unvanını koruyan TSMC, yayımladığı kısa özet raporda detaylı finansal kalemlere veya gelecek dönem öngörülerine yer vermedi. Şirket, ikinci çeyrek net kârı ve yılın geri kalanına ilişkin stratejik planlarını Perşembe günü düzenleyeceği bilanço toplantısında duyuracak.

LSEG SmartEstimate verilerine göre analistler, şirketin ikinci çeyrek net kârında yıllık bazda yüzde 58,8'lik bir artış bekliyor.

Satış verilerinin açıklanması öncesinde, TSMC'nin Taipei borsasında işlem gören hisseleri pazartesi gününü yüzde 1 yükselişle tamamladı. Şirket hisseleri, genel piyasa trendine paralel şekilde yıl başından bu yana toplamda yüzde 57 oranında değer kazandı.