Yapay zeka araçlarının artık birkaç satırlık komutla yazılım geliştirebilmesi, teknoloji dünyasında çeşitli tartışmalara neden olsa da, uzmanlar asıl dönüşümün mesleklerin ortadan kalkması değil, yazılım geliştiricilerden beklenen yetkinliklerin köklü şekilde değişmesi olduğunu belirtiyor.

Wiro'nun kurucu ortaklarından yazılım geliştiricisi Mehmet Emin Budak, "Yapay zeka kod üretebiliyor ancak problemi tanımlayan, doğru mimariyi kuran ve ortaya çıkan sonucu değerlendiren insanın rolü daha da kritik hale geliyor." diyor.

Kod yazmak kolaylaştı, problem çözmek daha değerli hale geldi

Son iki yılda üretken yapay zeka araçlarının gelişmesiyle birlikte yazılım geliştirme süreçlerinde önemli bir değişim yaşandı. Bugün birçok geliştirici, rutin kod bloklarını saniyeler içinde yapay zekâya hazırlatabiliyor. Bu durum, özellikle yazılım sektörüne yeni adım atacak kişiler arasında mesleğin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre ise değişen şey yazılımcıya duyulan ihtiyaç değil, yazılımcının üstlendiği rol. Mehmet Emin Budak, yazılım dünyasının geçmişte de benzer dönüşümler yaşadığına dikkat çekerek, "Bir dönem hazır kütüphaneler çıktığında da aynı tartışmalar yapılmıştı.

Daha sonra framework'ler geldiğinde yine yazılımcılara ihtiyaç kalmayacağı söylendi. Bugün de benzer bir süreç yaşanıyor. Teknoloji, tekrar eden işleri devralıyor; insanlar ise daha karmaşık problemleri çözmeye odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Erken yaşlarda başladığı yazılım serüveninde masaüstü uygulamalardan web teknolojilerine, mobil bankacılık projelerinden blockchain tabanlı sistemlere kadar farklı alanlarda çalışan Budak da son yıllarda çalışmalarını üretken yapay zeka teknolojileri üzerine yoğunlaştırıyor.

Farklı teknolojik dönüşüm dönemlerini bizzat deneyimlemiş olması, yapay zeka kaynaklı değişimi yalnızca teorik değil, pratik açıdan da değerlendirebilmesini sağlıyor.

Yapay zeka çağında küresel teknoloji üretmek öne çıkıyor

Yapay zeka alanındaki dönüşüm yalnızca yazılım geliştirme süreçlerini değil, bu teknolojileri üreten ekosistemi de yeniden şekillendiriyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde ülkelerin başarısı, yapay zekayı tüketen değil; kendi altyapısını, ürünlerini ve platformlarını geliştirebilen teknoloji şirketlerinin sayısıyla ölçülecek. Budak’ın kurucusu olduğu Wiro da kurumların üretken yapay zeka teknolojilerine daha kolay erişebilmesini sağlayan çözümler üzerinde çalışıyor.

Şirketin temel vizyonu ise Türkiye'den teknoloji ihraç eden bir girişim haline gelmek ve ABD'de kuracağı veri merkezleriyle binlerce GPU'dan oluşan yüksek kapasiteli bir yapay zeka altyapısı oluşturmak.

Wiro, yakın dönemde geliştirdiği yapay zeka destekli "İK Süreçleri İçin Aday Mülakat Asistanı" çözümüyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde ödüle layık görülerek dikkat çekmişti.

Yeni dönemde en değerli beceri: Doğru soruyu sorabilmek

Teknoloji şirketleri artık yalnızca kod yazabilen geliştiriciler yerine, yapay zeka araçlarını doğru yönlendirebilen, sistem tasarlayabilen ve farklı teknolojileri bir araya getirebilen ekipler oluşturmaya yöneliyor.

Budak'a göre gelecekte yazılımcılar için en önemli yetkinliklerden biri, yapay zeka ile etkili çalışabilmek olacak. "Artık saatlerce kod yazmaktan çok, doğru problemi analiz etmek önem kazanıyor.

Yapay zeka size onlarca farklı çözüm sunabilir. Ancak hangi çözümün güvenli, sürdürülebilir ve gerçekten ihtiyacı karşıladığına yine insan karar veriyor." dedi.