Yapay zeka algoritmaları, internet üzerindeki milyonlarca tüketici geri bildirimini ve turizm verisini analiz ederek Türkiye'nin en iyi tatil rotasını Kaş olarak belirledi. Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen belde; deniz temizliği, fiyat-performans dengesi ve doğa entegrasyonu kategorilerinde en yüksek puanı toplayarak zirveye yerleşti.

YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI BİRİNCİLİK PUANINI NEDEN KAŞ'A VERDİ?

Veri modellerine göre Kaş, hem su altı sporları ve macera turizmi arayanlar hem de sakin bir tatil planlayanlar için en dengeli destinasyon seçildi. Beldenin dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, turkuaz su kalitesi ölçümlerinde ve dijital görünürlük endekslerinde zirveye oynayarak yapay zekanın bu seçimindeki en büyük somut etkenlerden biri oldu.

Sistem; internet üzerindeki kullanıcı geri bildirimlerini, deniz suyu temizlik oranlarını ve tarihi dokuyu bir arada işleyerek bölgeyi en yüksek fiyata karşı performans sunan nokta ilan etti.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER POPÜLER TATİL ROTALARI HANGİLERİ?

Yapay zeka, sadece tek bir bölgeyle sınırlı kalmayıp farklı tatil motivasyonlarına sahip kullanıcı grupları için öne çıkan diğer alternatif rotaları da puanlarına göre şu şekilde derecelendirdi:

Klasik tatil anlayışından vazgeçemeyenler, lüks segment yatırımları ve hareketli gece hayatı arayanlar için Muğla'nın Bodrum ilçesi en yüksek görünürlüğe sahip ikinci rota oldu. Doğa ve manzara kategorisinde incelenen Fethiye Ölüdeniz ise turkuazın farklı tonlarını barındıran lagünü ve yeşil alan entegrasyonu sayesinde sistemden tam not almayı başardı.

Kültür ve görsel estetik alanında yüksek veri puanı alan Nevşehir Kapadokya, kendine özgü coğrafi dokusuyla listede güçlü bir yer edindi. İzmir Alaçatı rüzgar sörfü imkanları, taş evleri ve estetik sokak mimarisiyle üst sıralarda konumlanırken, Muğla Datça ise sakinlik ve yüksek deniz berraklığı arayan tasarruf sahiplerinin birincil kaçış noktası olarak seçildi.