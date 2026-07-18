Teknoloji dünyasındaki bu bayrak değişimi, yatırımcıların artık odak noktalarını yalnızca yapay zeka patlamasının en belirgin kazananı olan ve yaklaşık bir yıldır liderliği elinde tutan Nvidia gibi isimlerle sınırlamadığını gösteriyor. Bu hamleyle Apple, geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi unvanını geri kazanmış oldu.

BRI Wealth Management Yatırım Başkanı Toni Meadows, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Apple, yapay zeka modelleri geliştirmek için büyük harcamalar yapmadığı gerekçesiyle bu yarışta geride kalmış olarak görülüyordu ancak şimdi rüzgar tersine döndü" dedi. Meadows, Apple'ın yüksek sermaye harcamalarından (capex) daha az etkilendiğini; servisleri, güçlü ekosistemi ve donanım güncellemeleri sayesinde yapay zekayı paraya dönüştürme konusunda daha avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Bu değerlemenin, spekülatif bir yapay zeka büyümesinden ziyade şirketin kazanç sürdürülebilirliğine duyulan güveni yansıttığını sözlerine ekledi.

Yapılan değerlendirmeler, yapay zeka yarışında sık sık geride kaldığı düşünülen Apple’ın, sektörün lider oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırma çabalarını gözler önüne seriyor. Bu gelişme aynı zamanda, eylül ayında koltuğunu donanım dünyasının deneyimli ismi John Ternus’a devretmeye hazırlanan CEO Tim Cook’un görevdeki son aylarının nasıl anılacağını da şekillendirebilir.

Teknoloji devi, geçtiğimiz ay Siri’de uzun süredir beklenen büyük bir yeniliğe giderek, güncellenmiş asistanı sayesinde yapay zeka yarışındaki rakipleri ve yeni nesil girişimlerle arasındaki farkı kapatmayı hedeflediğini duyurmuştu. Bazı analistler, Apple’ın her iPhone’da bulunan kişisel veriler sayesinde adeta bir yapay zeka altın madeninin üzerinde oturduğunu savunuyor. Bu veriler Siri’nin yanıtlarını daha işlevsel, asistanı ise daha yetenekli hale getirebilir. Ancak buradaki en büyük zorluk, bu tür verilerin gizlilik gerekçesiyle işletim sistemlerinde kilitli tutulması; şirketin, bu verilerin değerini açığa çıkaracak güvenli bir yol bulması gerekiyor.

YAPAY ZEKANIN YENİ KAZANANLARI

Nvidia, ekim ayında 5 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan dünyadaki ilk şirket olarak rakiplerinin çok ötesinde tarihi bir eşiği geride bırakmıştı. Liderliği Apple’a kaptırmak, şirketler arasındaki dengelerin kalıcı olarak değiştiği anlamına gelmiyor. Çip üreticisi, yapay zeka harcamalarının en büyük yararlanıcısı olmaya devam ediyor ve grafik işlemcileri (GPU), üretken yapay zeka çılgınlığının arkasındaki ana itici güç olmayı sürdürüyor. Yatırımcı algısının değişmesi durumunda Nvidia'nın zirveyi yeniden ele geçirmesi de olası görünüyor. Öte yandan Apple da artan maliyetleri dengelemek adına fiyatları yükselttiği için hassas bir dengede duruyor; bu strateji gelecekte talebe zarar verebilir.

Segal Marco Advisors Alfa Araştırmaları Başkan Yardımcısı Benjamin Hall, "Aralarında çok keskin bir ayrım görmüyorum. Nvidia, gelecekte ne olursa olsun bu sürecin önemli bir parçası olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ÇİP YARIŞINDA ODAK GENİŞLİYOR

Bununla birlikte, yapay zeka coşkusu yarı iletken sektörünün diğer alanlarına da yayılmış durumda. Bu yılın en büyük kazananlarından biri, yapay zeka altyapısında bellek çiplerinin öneminin anlaşılmasıyla mayıs ayında piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Micron oldu. Güney Koreli SK Hynix’in de bu ayın başlarında Nasdaq’ta listelenmesi, yatırımcıların dikkatini çekmek için yarışan oyunculara bir yenisini ekledi.

Benjamin Hall, "Pazara yeni girenler, odağın yalnızca 'Muhteşem Yedili' (Magnificent Seven) olarak bilinen devlerden daha geniş bir şirket yelpazesine yayılmasını sağlayabilir" dedi.

BORSADA TEMMUZ TÜRBÜLANSI

Çip sektöründe göz kamaştıran bu yükseliş, temmuz ayında yatırımcıların yapay zeka ticaretinin sürdürülebilirliğini yeniden sorgulamasıyla türbülansa girdi. Bu durum, Philadelphia SE Yarı İletken Endeksi’ni (SOX) tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 19 aşağı çekti. Yaşanan sert düşüşe rağmen endeks, bu yıl şu ana kadar Nvidia'ya kıyasla daha dirençli bir performans sergilemeye devam ediyor.