Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, birçok mesleği tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle 2022 yılının sonunda ChatGPT'nin tanıtılması, yapay zeka alanında büyük bir devrim yarattı ve bu tarihten itibaren pek çok sektör bu yenilikten etkilenmeye başladı.

İspanyol haber sitesi La Razón’da yayımlanan bir habere göre, yapay zekanın özellikle bir mesleği diğerlerinden daha fazla tehdit ettiği ifade ediliyor.

OpenAI'ın ChatGPT'yi duyurmasının üzerinden henüz iki yıl geçti ve bu süreçte yapay zeka alanındaki gelişmeler nefes kesici bir hızla ilerledi. Yapay zeka teknolojilerinde uzmanlaşmış birçok şirket, kendi modellerini tanıtarak piyasaya sundu. Ancak bu gelişmeler, dünya çapında milyonlarca insanın işini tehdit eder hale geldi.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zekanın en çok tehdit ettiği mesleklerden birinin Developer(Geliştirici) olduğunu öne sürüyor.

Metin, resim, müzik, video ve hatta kod üretebilen yapay zeka teknolojileri, büyük bir dönüşüme yol açtı. Amodei, Dış İlişkiler Konseyi forumunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın altı ay içinde geliştiricilerin gerçekleştirdiği işlerin yüzde 90'ını yapabilecek kapasiteye ulaşacağını belirtti. Bu durum, işletmelere büyük tasarruf fırsatları sunsa da bazı kesimlerde endişe yaratmaya devam ediyor.

KODLAYICILARIN YERİNİ YAPAY ZEKA MI ALACAK?

Claude, ChatGPT ve Copilot gibi kod üretebilen yapay zeka araçlarının sayısı hızla artıyor. İlk ortaya çıktıklarında kusursuz olmayan bu modeller, zamanla daha hızlı ve en önemlisi daha az hatayla yanıtlar üretebilir hale geldi. Bu gelişim, geliştiricilerin rolünün önemli ölçüde azalabileceğini işaret ediyor. Ancak, artık sadece yapay zekaya komut verip üretilen sonuçları gözden geçirmek yeterli olmayacak.

Uzmanlar ise bu konuda daha ılımlı bir görüş sunuyor. Onlara göre, yapay zeka kod yazabilse bile, üretilen sonuçların kalitesini ve doğruluğunu kontrol edebilmek için insan faktörü hâlâ kritik bir öneme sahip. Ayrıca, yazılım mimarilerinin tam anlamıyla otomatikleştirilmesi, en azından şimdilik, oldukça zor bir hedef olarak değerlendiriliyor.

KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM GEÇİRECEK

Geliştiricilerin tamamen yok olması beklenmiyor; ancak mesleklerinin önümüzdeki yıllarda köklü bir dönüşüm geçireceği öngörülüyor. Yapay zeka, operasyonel süreçlerin büyük bir kısmını devralacağı için, geliştiricilerin daha stratejik görevlere yönelmesi muhtemel. Geliştiriciler, gelişmiş bilgi işlem çözümleri tasarlamak veya yapay zeka modellerini geliştirmek gibi kritik alanlarda rol alacak.

Bu nedenle, büyük şirketlerde hayatta kalabilmeleri için geliştiricilerin değişime uyum sağlaması gerekecek. Yeni teknolojilerle ilgili eğitimler alarak bu alanda yetkinliklerini artırmaları önem kazanacak. Ayrıca, bu süreçte yapay zeka uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek gibi görevler üstlenmeleri gerekecek. Kodlama diline sıkı bir şekilde bağlı kalmasalar bile, daha fazla uzmanlaşarak her zaman değer yaratan bir rol oynamaya devam edebilecekler.