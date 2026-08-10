Çin, ABD ile ivme kazanan yapay zeka ve yüksek teknoloji yarışında stratejik şirketlerin finansmanını hızlandırmak amacıyla 28 trilyon dolarlık sermaye piyasalarını daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

Doğrudan devlet teşvikleri ve vergi indirimlerine dayalı geleneksel modelden ayrışan bu yeni strateji, borsa ve tahvil kanallarını teknoloji hamlesinin merkezine yerleştiriyor.

BORSADA REKOR KIRAN HALKA ARZ: CXMT ÖRNEĞİ

Pekin'in yeni yaklaşımının en somut örneği, bellek çipi üreticisi CXMT’nin Şanghay borsasındaki halka arzında görüldü. Stratejik şirketler için hayata geçirilen "ön inceleme" sistemi sayesinde sekiz aydan kısa sürede işlem görmeye başlayan şirket, süreçten 9,8 milyar dolar kaynak sağladı.

İşlem gördüğü ilk günde hisseleri yüzde 466 değer kazanan CXMT, piyasa değeri açısından Industrial and Commercial Bank of China'yı geride bırakarak Çin ana karasının en değerli şirketi konumuna yükseldi.

ABD İLE FİNANSMAN MAKASI GENİŞ

Sermaye piyasası düzenleyicileri, stratejik sektörlerdeki firmaların tahvil ihraçları ve hisse satışları için onay mekanizmalarını hızlandırıyor. Verilere göre Çinli teknoloji şirketleri son iki yılda borsalar ve tahvil ihraçları kanalıyla 217 milyar dolar kaynak topladı. Aynı dönemde ABD’li rakiplerinin 1,4 trilyon dolarlık finansmana ulaşması, Amerikan şirketlerinin Çinli rakiplerine kıyasla her 1 dolara karşı 6 dolardan fazla kaynak sağladığını ve Pekin'in piyasa hamlesinin arkasındaki temel nedeni gösteriyor.

26 TRİLYON DOLARLIK HANEHALKI TASARRUFU HEDEFTE

Yeni model, aynı zamanda Çin hanehalkının elinde bulunan yaklaşık 26 trilyon dolarlık devasa tasarruf birikimini yerli teknoloji sektörüne yönlendirmeyi amaçlıyor. 2025 yılından bu yana uygulanan koordineli çerçeve doğrultusunda banka kredileri, tahvil piyasaları ve uzun vadeli kurumsal yatırımlar, kritik teknolojilerin finansmanı için eş zamanlı olarak devreye sokuluyor.