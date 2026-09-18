Anthropic’in “GTM AI Engineering” ekibi bünyesinde yayımlanan ve uzaktan çalışmaya uygun olan pozisyon için yıllık 320 bin ila 405 bin dolar arasında bir ücret aralığı belirlendi. Bu tutarın temel maaşın yanı sıra satış komisyonu hedeflerini de kapsadığı açıklandı.

SATIŞ SÜREÇLERİNİ YAPAY ZEKA AJANLARI YÖNETECEK

İlan kapsamındaki temel görev, şirketin satış operasyonlarını destekleyecek ve yürütecek yapay zeka ajanlarının geliştirilmesi ile yönetilmesi olarak tanımlandı. İlgili ajanların potansiyel müşterilerle iletişim kurulması, gelen taleplerin yanıtlanması ve satış fırsatlarının takibi süreçlerinde aktif rol alması hedefleniyor.

ADAYLARDA 8 YILLIK MÜHENDİSLİK VE SATIŞ TECRÜBESİ ŞARTI

Yapay zeka ile birlikte iş tanımlarının değiştiğine dikkat çeken pozisyon için adaylardan en az 8 yıllık mühendislik deneyiminin yanı sıra CRM, satış etkileşimi ve görüşme analitiği gibi alanlarda tecrübe isteniyor. Şirket, teknik altyapının yanı sıra gelir ekipleriyle çalışmış ve satış süreçlerine hakim adayları hedeflere alıyor.

DİSİPLİNLERARASI BECERİLER ÖNEM KAZANIYOR

Fibe kurucusu Andrew Yeung, ilanın mühendislik ve diğer iş birimleri arasındaki geleneksel sınırların kalktığını gösterdiğini belirterek; yeni dönemde yazılımcıların satış, pazarlamacıların etkinlik ve tasarımcıların kodlama süreçlerine hakim olmasının beklendiğini aktarıyor.

Western Governors University Başkanı Scott Pulsipher ise geleceğin iş dünyasında yapay zeka okuryazarlığının ve farklı disiplinler arasında esneklik gösterebilme yeteneğinin kritik rol oynayacağını ifade ediyor.