Yapay zeka alanındaki hızlı gelişim, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin risk uyarılarını da beraberinde getiriyor. Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zeka modellerinin geliştirilme hızına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Amodei, kaleme aldığı makalede yapay zeka sistemlerinin yeteneklerini artırma sürecinin bir miktar yavaşlatılması gerektiğini savundu. Teknolojik ilerlemenin durmayacağını belirten Amodei, elde edilecek ek zamanın yapay zekanın oluşturabileceği riskleri daha iyi kontrol edebilmek için kullanılması gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKANIN KÖTÜYE KULLANIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Amodei’nin açıklamaları, Anthropic tarafından yayımlanan bir raporun ardından geldi. Raporda Claude modellerinin bazı aktörler tarafından silah geliştirme, siber operasyonlar, gözetim ve dolandırıcılık gibi farklı amaçlarla kullanıldığına ilişkin örneklere yer verildi.

Bu gelişmelerin yapay zekanın yalnızca teknolojik kapasitesinin değil, kötüye kullanım ihtimalinin de hızla arttığını gösterdiğini belirten Amodei, önümüzdeki döneme ilişkin daha çarpıcı bir senaryoyu gündeme getirdi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY İÇİNDE YAŞANABİLİR’

Amodei, yapay zeka destekli çok sayıda botun birlikte hareket ederek internet üzerinde kalıcı bir ağ oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Anthropic CEO’su, "Önümüzdeki 12 ay içinde bir bot sürüsünün kalıcı ağ kurarak tüm interneti ele geçirebileceğini düşünüyorum. Bu yaşanırsa yüzlerce milyar dolar zarar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Amodei’nin bu değerlendirmesine Elon Musk’tan da destek geldi. Musk, Amodei’nin paylaşımını alıntılayarak “Dorio haklı” ifadesini kullandı.