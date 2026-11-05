UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın tamamlanmasının ardından veri sitesi Football Meets Data, takımların ilk 8 ve ilk 24'e girme olasılıklarını paylaştı. Yapay zeka destekli simülasyonda Galatasaray'ın ilk 24'te yer alma ihtimali yüzde 83,4, Fenerbahçe'ninki ise yüzde 60,3 olarak hesaplandı.

Yapılan simülasyonun lig sonu sıralamasında Galatasaray 17'nci, Fenerbahçe 22'nci sırada yer aldı.

Galatasaray, dördüncü haftada sahasında Stuttgart'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Önceki maçında da deplasmanda Lille'i mağlup eden sarı-kırmızılılar, organizasyondaki ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup etti. Liverpool karşılaşmasından önce iç sahada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerin 5 puanı bulunuyor.

SİMÜLASYONDA İLK 8'E GİREN TAKIMLAR

Football Meets Data'nın simülasyonunda ilk 8'de Real Madrid, Bayern Münih, Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Como ve Liverpool yer aldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın kalan dört haftadaki maç programı şöyle:

- 24 Kasım: Aston Villa

- 8 Aralık: AEK (deplasman)

- 19 Ocak 2027: Feyenoord

- 27 Ocak 2027: PSG (deplasman)

Fenerbahçe'nin kalan maçları ise şu şekilde:

- 25 Kasım: Shakhtar (deplasman)

- 9 Aralık: LASK (deplasman)

- 20 Ocak 2027: Villarreal

- 27 Ocak 2027: Atletico Madrid (deplasman)

FİNAL 5 HAZİRAN'DA MADRİD'DE

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu 16-17 ve 23-24 Şubat 2027'de, son 16 turu ise 9-10 ve 16-17 Mart 2027'de oynanacak.

Çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan, yarı final karşılaşmaları 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. Final, 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.