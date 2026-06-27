Otomotiv devi Ford, son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin deneyimli mühendislerin yerini alabileceği yönünde geliştirdiği stratejinin hatalı olduğunu kabul etti. Şirket, araç geliştirme süreçlerini iyileştirmek ve son dönemde baş gösteren kalite sorunlarını kökten çözmek amacıyla, son üç yıl içinde emekli olmuş veya şirketten ayrılmış yaklaşık 350 kıdemli mühendisi yeniden işe aldığını duyurdu.

Ford Araç Donanımı Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Poon, uzun yıllara dayanan insan tecrübesi ve bilgi birikimini göz ardı ettiklerini itiraf etti. Yapay zekanın sadece sisteme yüklenen veriler kadar performans gösterebildiğini vurgulayan Poon, "Yanlış bir şekilde, yapay zekayı devreye sokup tasarım gereksinimlerimizi sisteme aktarmamızın yüksek kaliteli bir ürün için yeterli olacağını düşünmüştük" ifadelerini kullandı.

FORD BU HAMLESİNİN MEYVESİNİ 3 AYDA GERİ TOPLADI

Yeniden göreve getirilen uzman mühendisler, üretim öncesinde hataları önlemek adına yapay zekâ tabanlı teşhis sistemlerini yeniden programlamaya ve parçalar banta ulaşmadan önce olası arıza risklerini tespit etmeye başladı.

Ford’un insan tecrübesine yeniden şans tanıyan bu stratejik hamlesi, meyvelerini otomotiv dünyasının en prestijli kalite endekslerinde verdi. Yeni araçların ilk üç aylık kullanım dönemini inceleyen geleneksel JD Power kalite araştırmasında geçen yıl sektör ortalamasının altında kalarak 10. sırada yer alan Ford, bu yıl büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

Toyota ve Honda gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak ana akım otomobil markaları arasında ilk sıraya yerleşen şirket, bu çarpıcı başarıyı doğrudan işe geri alınan deneyimli mühendislerin saha tecrübesine bağladı.