İskoçya’nın Dunfermline kentinde yaşayan 66 yaşındaki Louise Littlejohn, sesli mesajın kurbanı oldu. Aldığı mesajı, Apple'ın yapay zeka destekli Görsel Sesli Mesaj özelliği tarafından çevirdi. Fakat aldığı yanıt onda şok etkisi yarattı.

YAPAY ZEKA MESAJI YANLIŞ ÇEVİRDİ

Yapay zeka mesajı kendisine "seks yapabildin mi?", "pislik herif" olarak çevirdi. Fakat gerçek mesajda ise kendisini bir etkinliğe davet eden tamamen zararsız bir bildirimdi. Apple’ın yapay zekasının yanlış çevirdiği bu mesajın nedeni İskoç aksanından dolayı olduğu belirtiliyor.

ŞAŞKINA DÖNDÜ SONRA GÜLDÜ

Aldığı mesaj sonrasında şaşkınlık yağan Littlejohn, daha sonra komik bulduğunu belirterek "İlk başta şok oldum ama sonra çok güldüm. Araba satmaya çalışan bir bayi, farkında olmadan bana küfrediyordu!" dedi.