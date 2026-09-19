Yapay zeka sohbet robotlarının finansal soruları yanıtlamak amacıyla kullanılmasının büyük maddi kayıp riskleri barındırdığı, sıklıkla hatalı bilgiler sunduğu ortaya çıktı.

Teknoloji firması Saturn tarafından yapılan araştırmaya göre; ChatGPT, Claude, Copilot, Grok ve Gemini gibi en popüler yapay zeka modelleri, finansal sorgulara ortalama yüzde 57 oranında yanlış yanıt verdi.

Birden fazla işlem gerektiren daha karmaşık sorularda ise modellerin hata yapma oranı ortalama yüzde 88’e yükselirken, bazı modeller bu zorlu soruların yüzde 99’unda başarısız oldu.

YAPAY ZEKA SINIFTA KALDI

Söz konusu araştırma kapsamında, ChatGPT, Gemini, Claude ve Copilot'ın da aralarında bulunduğu sağlayıcıların ücretsiz ve ücretli sürümlerindeki 18 farklı yapay zeka modeline, parayla ilgili 100’den fazla soru yöneltildi.

Soruların beş kez tekrarlanmasıyla toplamda 10 binin üzerinde sorgulama gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda yapay zeka yanıtlarının hesaplama hataları içerdiği, yaklaşan vergi değişikliklerini göz ardı ettiği veya var olmayan kurallar uydurduğu belirlendi.

En kötü senaryolarda vergi sorularına verilen yanıtların ciddi maddi kayıplara yol açabileceği kaydedildi.

Saturn Üst Yöneticisi (CEO) Amal Jolly, "Milyonlarca insan para tavsiyesi almak için yapay zeka modellerine güveniyor ancak paralarını kaybetmelerine neden olabilecek yanlış yanıtlar alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

KAFASINDAN KURAL UYDURUYOR

Araştırmada, geçen yıl sunulan ücretsiz modellerden Claude Haiku 4.5'in emeklilik vergi kurallarına ilişkin bir hatasının, bir birikim sahibini İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) tarafından uygulanacak 17 bin 500 sterlinlik ceza riskiyle karşı karşıya bıraktığı tespit edildi.

Öğrenci kredilerine ilişkin bir başka olayda ise Claude, yurt dışına taşınan bir mezunun geri ödemeleri durdurabileceğini belirterek kural uydurdu.

Çalışmada ücretli modellerin ücretsiz olanlara, yeni modellerin ise eski sürümlere kıyasla daha doğru yanıtlar verdiği saptandı.

Mantık yürütme modundaki Claude Opus 5, yanıtlarındaki yüzde 39'luk hata oranına rağmen genel anlamda en iyi performansı gösteren model oldu.

YATIRIMCININ KAFASINI KARIŞTIRIYOR

Yatırım platformu AJ Bell'in kişisel finans başkanı Sarah Coles, "Bazen bir danışman, müşterisinin yapay zeka tarafından önerilen kafa karıştırıcı bir hamle yapması üzerine iletişime geçiyor ve buna göre hareket edilmediğinden emin olmak istiyor. Bu durum, desteğe ihtiyacı olan kişilerin yapay zekaya güvenmek yerine neden gerçek danışmanlığa ihtiyaç duyduğunun iyi bir örneğidir" dedi.

Coles ayrıca sohbet robotlarının gelir ve giderlere dayanarak kişinin nerede fazla harcama yapıyor olabileceğine dair fikir sunarak bütçeleme ve araştırma süreçlerinde faydalı olabileceğini ekledi.

Araştırma verileri, İngiltere Finansal Davranış Otoritesi’nin (FCA) geçtiğimiz ay yayımladığı çalışmanın ardından geldi.

FCA araştırmasına göre genç yatırımcıların sosyal medya finans ile ilgili içerik yapan fenomenleri veya televizyon programlarından ziyade yapay zekaya güveniyor.

Düzenleme eksikliğine dikkat çeken Saturn CEO'su Jolly, "Yapay zeka finansal danışmanlığı şu anda denetlenmiyor; bu da tüketicileri bir insan danışmandan alabilecekleri tazminat da dahil olmak üzere hiçbir korumadan yararlanamaz halde bırakıyor. FCA bu konuda düşünmeye başladı ancak insanları korumak için hızlı hareket etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.