Mardin merkezli 12 ilde, devlet büyüklerinin yapay zekayla oluşturulan görsellerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında işlem yapılan 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet ve sosyal medyada sözde petrol, borsa ve savunma sanayii yatırımı ilanları yayımladığı belirlendi. Devlet büyüklerinin yapay zekayla oluşturulan görsellerinin kullanıldığı bu ilanlarla çok sayıda kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

DÖRT AYDA 95 MİLYON LİRALIK İŞLEM

Soruşturma kapsamında, Derik ilçesinde yaşayan bir mağdurun 1 milyon 63 bin 879 lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları kripto varlık platformları üzerinden kriptoya çevirdikleri saptandı.

Şüphelilerin 1 Eylül 2025 ile 1 Ocak 2026 arasındaki dört aylık banka hesap hareketlerinde, dolandırıcılık kaynaklı yaklaşık 95 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

BEŞ FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Tespitlerin ardından 17 Kasım'da Mardin, Kırşehir, Adana, Balıkesir, İstanbul, Trabzon, İzmir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Giresun ve Siirt'te 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 17 cep telefonu, 17 SIM kart ve 3 tablet ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari beş şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.