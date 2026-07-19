Yapay zekâ modellerinin telifli eserlerle eğitilmesi tartışmaları sürerken, sektörün en popüler araçlarından Suno’da kritik bir siber güvenlik ihlali yaşandı. Şirketin sistemlerine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından sızdırılan belgeler, yapay zekânın arkasındaki devasa müzik havuzunun kaynaklarını açık etti.

2 MİLYON VİDEO İLE EĞİTİLMİŞ

Gizmodo’nun aktardığı teknik verilere göre Suno; yapay zekâ modelini eğitmek için YouTube Music, Deezer, Genius, Jamendo, Pond5, Freesound ve IMSLP gibi platformlardan telifli içerikleri veri havuzuna dahil etti.

Sızıntıdaki en çarpıcı detay ise YouTube Music verilerinde ortaya çıktı. Dosyalara göre Suno'nun, YouTube Music üzerinden yaklaşık 2 milyon müzik videosunu sisteme entegre ettiği ve yalnızca bu kaynaktan 100 bin saati aşkın ses verisini işlediği anlaşıldı. Havuzda diğer platformlardan toplanan on binlerce saatlik ek müzik ve ses kaydı da yer alıyor.

SUNO İHLALİ DOĞRULADI

Şirket, siber saldırının aslında 2025 yılında gerçekleştiğini doğrulayan bir açıklama yaptı. Suno yetkilileri, sızdırılan kaynak kodlarının önemli bir kısmının artık kullanılmayan eski sürümlere ait olduğunu ve olay sonrası gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Ancak sızıntının kullanıcı boyutuna dair endişeler sürüyor. Şirket kredi kartı bilgilerinin sistemde tutulmadığını garanti etse de e-posta adresleri, telefon numaraları ve ödeme altyapısına ait bazı verilerin saldırganların eline geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DENGELERİ SARSACAK

Dünyanın en büyük plak şirketleriyle halihazırda mahkemelik olan Suno, daha önce yapay zekâ modelinin internetteki açık kaynaklarla eğitildiğini kabul etmiş ve bunu "adil kullanım" olarak savunmuştu.

Hukuk uzmanları, ilk kez hangi platformdan ne kadar veri toplandığını açıkça kanıtlayan bu teknik belgelerin, devam eden telif davalarında plak şirketlerinin elini güçlendirecek çok güçlü birer delil olabileceğini belirtiyor. OpenAI, Anthropic ve Midjourney gibi devlerin de benzer davalarla boğuştuğu bu dönemde, Suno sızıntısının yapay zekâ sektöründeki "eğitim verisi şeffaflığı" baskısını daha da artırması bekleniyor.