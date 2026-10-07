Kanada'da yeni bir enerji devi doğuyor. Halifax merkezli Emera Inc. ile Calgary merkezli Canadian Utilities, enerji talebindeki hızlı artıştan doğan fırsatları değerlendirebilecek ölçekte, yaklaşık 72 milyar dolar değerinde yeni bir enerji ve altyapı şirketi oluşturmak üzere birleşme anlaşması imzaladı.

İki şirketin birleşmesi, ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimlerinin arttığı, Ottawa yönetiminin ulusal altyapı yatırımlarını hızlandırdığı ve enerji ihtiyacının giderek büyüdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Emera ve Canadian Utilities tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre anlaşmanın tamamlanmasıyla ortaya çıkacak şirket, Kuzey Amerika'nın en büyük enerji kuruluşlarından biri olacak. Birleşmenin, iki Kanada şirketi arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük birleşme olması bekleniyor.

Yeni şirket Emera çatısı altında faaliyet gösterecek. Halka açık şirket merkezi Halifax'ta kalırken kurumsal ve operasyonel ofisler Calgary ve Edmonton'ın yanı sıra Avustralya'nın Perth kentinde faaliyet göstermeye devam edecek.

Birleşme fikri 15 ay önce gündeme geldi

Canadian Utilities'in kontrol hisselerini elinde bulunduran ATCO Ltd.'nin CEO'su Nancy Southern, Emera CEO'su Scott Balfour'un birleşme teklifini yaklaşık 15 ay önce gündeme getirdiğini söyledi.

Southern, Balfour ile birlikte Kanada'nın enerji alanında daha güçlü bir şirket oluşturmanın yollarını değerlendirdiklerini belirterek, iki şirketin de hızla değişen enerji piyasasında daha büyük bir ölçeğe ulaşma ihtiyacını gördüğünü ifade etti.

Canadian Utilities, ATCO markası altında ATCO Gas ve ATCO Electric gibi çeşitli ticari ve perakende hizmet işletmelerini bünyesinde barındırıyor.

Southern, Canadian Utilities'in özellikle yapay zeka veri merkezlerinden gelen hızla artan elektrik talebini ve temiz enerjiye geçiş kapsamında büyüyen elektrifikasyon ihtiyacını karşılamak için daha büyük bir ölçeğe ulaşması gerektiğini söyledi.

“Bir sonraki aşamaya nasıl geçersiniz? Bir sonraki seviyeye nasıl ulaşırsınız?” diyen Southern, şirketin gelecekteki büyümesi için daha güçlü bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeni şirket 6 milyon müşteriye hizmet verecek

Emera CEO'su Scott Balfour da şirketinin benzer bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Balfour, Emera'nın portföyünü sadeleştirdiğini ve bilançosunu güçlendirdiğini, şimdi ise yeni bir büyüme dönemine hazırlanmak istediğini söyledi.

Balfour, Kanada'nın altyapı ihtiyacının giderek arttığı bir dönemde ülkenin güçlü bir enerji şirketine ihtiyaç duyduğunu belirterek, birleşmenin bu ihtiyaca yanıt verebilecek finansal güce sahip bir yapı oluşturacağını ifade etti.

Birleşme sonrasında şirket, Kanada'nın farklı bölgelerinin yanı sıra ABD, Meksika, Karayipler ve Avustralya'da yaklaşık 6 milyon müşteriye hizmet verecek.

Şirketin 2030 yılına kadar 32 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapması planlanıyor. Emera, birleşme sonrasında faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Kuzey Amerika'nın hızlı büyüyen iki bölgesi olan Florida ve Alberta'da gerçekleşmesini bekliyor.

Southern yönetimde kalacak

Birleşmenin ardından Scott Balfour görevine devam ederken Nancy Southern da yeniden yapılandırılacak ATCO'nun başında kalacak. Southern ayrıca Emera'nın yönetim kurulunda eş başkanlık görevini üstlenecek.

Southern, birleşmenin tamamlanmasının ardından ATCO'nun daha küçük ancak daha çevik ve girişimci bir yapıya kavuşacağını söyledi.

“Birleşme ve işlemin tamamen tamamlanmasının ardından çok ilginç bir ATCO göreceksiniz; girişimci, rekabete hazır, uzak ve zorlu koşullardan korkmayan, deneyimli insanlardan oluşan bir şirket” ifadelerini kullandı.

80 yıllık ATCO'nun yapısı değişiyor

Kısaltması “Alberta Trailer Company” olan ATCO, yaklaşık 80 yıl önce Southern ailesi tarafından Calgary'de kuruldu.

SD Southern ve oğlu Ron Southern, Kanada'nın ilk büyük petrol patlaması döneminde, 1947 yılında işçilere konaklama ve hizmet römorkları sağlamak amacıyla şirketi kurdu. ATCO daha sonra elektrik sektörünün yanı sıra doğal gaz ve petrol alanlarında da faaliyet göstermeye başladı.

Southern, ailesinin 1980'den bu yana Canadian Utilities'te bulunan yatırımından çıkması için artık doğru zamanın geldiğini söyledi.

“Ölçeğin bu kadar önemli olduğu bir dünyada, yalnızca geleneksel kamu hizmetleri perspektifinden bakıldığında rekabet edebilmemiz mümkün değil” diyen Southern, aile olarak şirketlerinin önlerine çıkan fırsatlardan yararlanabilmesini istediklerini belirtti.

ATCO savunma, enerji güvenliği ve konuta odaklanacak

Birleşme, ATCO'nun enerji hizmetleri dışındaki faaliyetlerine daha fazla odaklanmasının da önünü açacak.

Şirketin bundan sonraki dönemde savunma, enerji güvenliği ve konut alanlarında büyüme fırsatları araması bekleniyor. Bu sektörler, Başbakan Mark Carney hükümetinin ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri, ekonomik baskılar ve jeopolitik belirsizliklerle mücadele ettiği dönemde öncelik verdiği alanlar arasında bulunuyor.

Southern, yatırımcıların ATCO'ya yönelik ilgisinin de bu dönüşümle birlikte değişebileceğini söyledi. Şirketin enerji hizmetleri faaliyetleri nedeniyle ilgi gören yatırımcı tabanının, yeni yapıda farklı bir profil kazanabileceğini belirtti.

Southern, altyapı faaliyetlerinin bugüne kadar enerji segmentiyle birlikte değerlendirilirken yeterince değer görmediğini savunarak, yeni yapının ATCO'nun faaliyetleri için daha yüksek bir değer yaratabileceğini söyledi.

“Bunun ATCO işletmeleri için daha büyük bir değer yaratacağına ve sahiplik yapısında bir değişiklik göreceğimize gerçekten inanıyoruz” dedi.

Canadian Utilities 14,3 milyar dolar değerinde

Anlaşma kapsamında Emera, yaklaşık 14,3 milyar dolar değerindeki Canadian Utilities'in tüm hisselerini satın alacak.

Birleşme tamamlandığında mevcut Emera hissedarlarının yeni şirketin yaklaşık yüzde 60'una, eski ATCO ve Canadian Utilities hissedarlarının ise yaklaşık yüzde 40'ına sahip olması bekleniyor.

Emera, Canadian Utilities ve ATCO hissedarlarının birleşmeyi onaylamak için 2027'nin başlarında oylama yapması planlanıyor.

Ancak işlemin tamamlanabilmesi için birden fazla ülkede ve yargı bölgesinde mahkeme, düzenleyici kurum, rekabet kurumu ve borsa onaylarının alınması gerekiyor. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından iki şirketin birleşmesiyle Kanada'nın enerji ve altyapı alanındaki en büyük şirketlerinden birinin ortaya çıkması bekleniyor.