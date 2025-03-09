İngiltere hükümet kaynaklarına göre Yapay Genel Zeka (AGI) olarak adlandırılan bu dönüm noktası, yapay zekanın insanlardan daha zeki hale gelerek çoğu iş kolunda üstünlük sağlaması anlamına geliyor.

YAPAY ZEKANIN İNSAN ZEKASINI GEÇECEĞİ YILI BELİRLEDİLER

Yapay zekanın belirli alanlarda insanları geride bırakması yeni bir şey değil. Satranç gibi dar kapsamlı alanlarda zaten üstünlük sağlayan teknoloji, AGI ile genel anlamda insan zekasını aşacak.

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu gelişmeyi destekleyenler arasında yer alıyor. OpenAI, AGI'yi "ekonomik değeri yüksek olan işlerin çoğunda insanlardan daha iyi performans gösteren, son derece otonom bir sistem" olarak tanımlıyor.

İngiliz hükümet kaynakları, bu büyük dönüşüme hazır olduklarını belirtiyor. Yetkililer, farklı uzmanların farklı tarihler verdiğini ve kesin zamanlamanın belirsiz olduğunu söylese de ortada bir tarih var: 2026...

BÜYÜK YIKIM ENDİŞESİ

Öte yandan yapay zekanın yükselişiyle birlikte, özellikle yaratıcı sektörlerde büyük bir yıkıma yol açabileceği endişesi büyüyor. Daily Mail ve Mail on Sunday, hükümetin büyük teknoloji firmalarına telif hakkı kurallarını ihlal etme izni verme planlarına karşı kampanya yürütüyor.

İngiliz hükümet sözcüsü ise yapay zekanın potansiyelinden bahsederek, "Öğretmenlerin dersleri kişiselleştirmesine, küçük işletmelerin kayıt tutmasına ve hastalıkların tedavisini keşfetmesine yardımcı olabilir" dedi.