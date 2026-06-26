Yaklaşık 3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan yapay zekâ ekonomisinde rekabetin odağı değişiyor. Artık şirketler için en kritik unsur yalnızca gelişmiş çipler ya da yazılım teknolojileri değil, yüksek enerji ihtiyacını karşılayabilecek elektrik altyapısı ve şebeke bağlantıları olarak öne çıkıyor.

YAPAY ZEKA PROJELERİNİN YENİ BELİRLEYİCİSİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çalıştırılması, küçük ölçekli şehirlerin tüketimine yaklaşan seviyelerde elektrik gerektiriyor. Bu nedenle Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji şirketleri yalnızca işlem kapasitesi için değil, güvenilir enerji kaynaklarına erişim konusunda da yarışıyor.

Yeni veri merkezlerinin devreye alınması ise önemli altyapı engelleriyle karşı karşıya bulunuyor. Trafo merkezleri, yüksek gerilim hatları ve şebeke bağlantılarının tamamlanması genellikle 4 ila 5 yılı bulurken, izin süreçleri ve altyapı eksiklikleri nedeniyle milyarlarca dolarlık yatırımların hayata geçirilmesi gecikebiliyor.

BITCOIN MADENCİLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Bu tablo, uzun yıllardır enerji altyapısına yatırım yapan Bitcoin madenciliği şirketlerini farklı bir konuma taşıyor. Hazır elektrik kapasitesi ve mevcut şebeke bağlantıları sayesinde bu şirketler, yapay zekâ sektörünün ihtiyaç duyduğu altyapıyı sağlayabilecek potansiyel ortaklar olarak öne çıkıyor.

Bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri de Bitcoin madenciliği ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında faaliyet gösteren Bitzero oldu.

2,6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Şirket, Singapur merkezli OneQode ile Norveç'teki veri merkezi kampüsünde yapay zekâ işlem yüklerine yönelik 15 yıllık ve 2,6 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında 110 megavatlık enerji kapasitesinin yapay zekâ uygulamalarına tahsis edilmesi planlanıyor.

Bu gelişme, yapay zekâ çağında rekabet avantajının yalnızca daha güçlü işlemciler geliştirmekten değil, bu işlemcileri kesintisiz çalıştırabilecek enerji altyapısına sahip olmaktan geçtiğini ortaya koyuyor.