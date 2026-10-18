Brezilya'da yaşayan 49 yaşındaki inşaat işçisi Edimar Rocha Martins, sosyal medyada evlilik vaadinde bulunan bir kadınla buluşmak amacıyla tüm kişisel eşyalarını satarak 2 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Martins'in ulaştığı kentte aradığı kişinin gerçekte var olmadığı ve profilin yapay zekâ tarafından üretildiği tespit edilmesiyle adeta felaketi yaşadı

2 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞUN ARDINDAKİ GERÇEK NASIL ANLAŞILDI?

Maranhão eyaletinde ikamet eden Martins, 2020 yılından bu yana takip ettiği ve evlilik hayali kurduğu "Jéssica Oliveira" adlı profille buluşmak üzere 9 Ekim'de hazırlıklara başladı. Yol masraflarını karşılamak için sahip olduğu tüm kişisel eşyaları satan işçi, otobüsle Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'ye gitti.

11 Ekim'de kente ulaşan ve kadına erişemeyen Martins, başvurduğu yerel bir radyo istasyonunda profildeki kişinin gerçekte yaşamadığını öğrendi. TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi olan "Jéssica Fazendeira" isimli hesabın, çiftlikte birlikte yaşama vaadi içeren videolarla kurgulandığı belirlendi.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından sanal karakterin hesabını yöneten şahıs bir açıklama yayımladı. Açıklamada, profilin tamamen yapay zekâ teknolojisiyle üretildiği ve amacın ürün satışları için sosyal medya etkileşimi sağlamak olduğu kabul edildi. Hesap yöneticisi, içeriklerin genel kurgu niteliğinde olduğunu ve Martins ile şahsi olarak doğrudan bir yazışma ya da temas gerçekleştirilmediğini savundu.

TÜM VARLIĞINI TÜKETİP BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Yolculuk sonrasında maddi kaynakları tükenen Martins, Belo Horizonte Belediyesi Sosyal Hizmetler birimine başvurdu. Sosyal hizmet uzmanlarıyla görüşen Martins'e, memleketine dönebilmesi amacıyla yerel yönetim tarafından ulaşım yardımı sağlandı.

Birikimini kaybettiğini ve süreçten ötürü mağduriyet yaşadığını aktaran Martins, geçici olarak bir akrabasının yanına yerleştiğini ve ilerleyen süreçte bölgeye yeniden gitmeyi planladığını belirtti.